Unikly plány Samsungu. Chystá upravenou S21 a několik dalších novinek

Krátce po představení klíčových produktů řady A, které proběhlo ve středu 17. března, zveřejnil únikář Evan Blass na portálu Voice další plány Samsungu pro letošní rok. Tedy konkrétně do srpna. Není jasné, zda jsou v uniklé mapě všechny plánované akce.

Chybí zde totiž tradiční srpnová premiéra, na které Samsung ukazuje modely řady Note. Místo ní je v srpnu naplánovaná premiéra modelu FE, což je s největší pravděpodobností fanouškovská edice modelu S21. Ta se očekávala, Samsung ji poprvé připravil loni s modelem S20 FE a zřejmě to byl prodejní úspěch.

S Noty je to zřejmě nahnuté, o čemž se ostatně spekuluje už delší dobu, přestože designéři si již podobu telefonu vytvořili. Dotykové pero lze nově použít na modelu S21 Ultra a přestože je to použití kompromisní, tak je otázkou, zda má ještě specifická řada Note na trhu místo.

Spíš se očekává, že by se funkce Notu měly rozdělit právě mezi některé modely top řady S a pak by je měl výrobce integrovat i do některých skládacích přístrojů. A právě tyto novinky měly Noty v srpnové premiéře nahradit. Proč tomu tak na uvedené mapě není, může mít víc důvodů.

Nemusí zde být uvedená, protože její termín ještě není stanovený, a je také možné, že s ohledem na stav pandemie koronaviru může Samsung spekulovat, jestli o něco později už nebude celosvětová proočkovanost natolik velká, aby bylo možné uspořádat klasické představení s publikem.

Mapa totiž končí srpnem, takže zbývá ještě dost prostoru do konce roku. Další možností je, že premiéra skládacích modelů – nástupců Samsungů Z Flip 5G a Z Fold 2 – je prostě příliš tajná i pro tuto mapu, kterou zjevně výrobce neuhlídal.

V každém případě se můžeme v dubnu těšit na nové notebooky a chromebooky, akorát aktuálně tyto produkty Samsung v Česku neprodává. Tato premiéra má proběhnout 14. dubna. V červnu pak zatím bez konkrétního termínu Samsung představí odlehčenou verzi tabletu S7 a také smartphone A22 5G. Ten bude pravděpodobně nejlevnějším 5G modelem značky. Následuje pak 19. srpna již zmíněná premiéra fanouškovské edice modelu S21.