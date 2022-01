Motorola má odvážnou vizi. Místo foťáku chce upřednostnit displej

Z jedné strany rámu displej, z té druhé v lepším případě skleněná záda s početnou fotosestavou. Podoba běžných smartphonů se léta nemění, skládací modely jsou tak na tomto poli jedním ze svěžích závanů. Výrobci si nicméně pohrávají s řadou dalších koncepcí. Jednou z nich je zařízení, které kolem dokola obepíná displej. S takovou vizí přišla i Motorola.

Již v červnu 2020 si nechala patentovat zařízení s displejem na obou stranách těla, respektive smartphone, jehož tělo kompletně obepíná flexibilní displej. Součástí patentové dokumentace, která byla zveřejněna před koncem loňského roku, je podle nizozemského portálu LetsGoDigital také podrobný popis výrobního procesu. To by mohlo naznačovat, že to původně americká značka spadající pod čínské Lenovo s tímto telefonem myslí vážněji, než aby skončilo jen u patentových obrázků.

Současně s touto dokumentací byl zveřejněn i loni v srpnu podaný druhý patent týkající se stejného zařízení. V něm Motorola upřesňuje různé uživatelské možnosti, včetně třeba funkce „klouzavých“ virtuálních tlačítek. Telefon je totiž vzhledem ke své povaze prost těch fyzických vyjma aktivačního tlačítka nacházejícího se na horní hraně. Společně se spodkem telefonu jde totiž o jediné části, na nichž je přiznán rám zařízení. Dodejme, že na jeho vrchu se nachází ještě reproduktor a mikrofon, vespod pak kromě nich také nabíjecí USB-C port či šuplíček pro SIM.

Ale zpět k ovládacím tlačítkům. Ta by se měla objevovat podle toho, jak uživatel telefon uchopí. To znamená, že by jej nemusel po vzetí do ruky přetáčet čelem k sobě. Senzory mají poznat, kterou stranou má uživatel telefon otočený k obličeji, a podle toho se má rozmístění tlačítek přizpůsobit. Praktické je to zejména v případě, kdy uživatel telefon vytahuje třeba z kapsy.

A s nošením v kapse souvisí i další vlastnost. Uživateli, který chce rychle reagovat, například z jakéhokoli důvodu odmítnout příchozí hovor, by stačilo pouhé klepnutí na zařízení a virtuální tlačítka by se v tu chvíli automaticky umístila na konec displeje, respektive na jeho vrchní část. Motorola zde patrně spoléhá na fakt, že mnohé současné smartphony jsou vyšší, než je hloubka samotné kapsy, a tak z ní vyčuhují. Každopádně by tím odpadla nutnost telefon z kapsy vytahovat a riskovat tak třeba jeho vyklouznutí z ruky a následné poškození.

V tomto ohledu, pokud to Motorola s touto koncepcí myslí skutečně vážně, bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá právě s rizikem mechanického poškození těla, které zcela obepíná displej. Motorola tohoto pojetí má kromě vyšší náchylnosti k „vadám na kráse“ ještě jedno specifikum. Na jejím těle se nenachází viditelná fotosestava. Respektive grafický designér Parvez Khan vystupující pod pseudonymem Technizo Concept své designové představě tohoto netradičního smartphonu jeden fotosnímač vnukl, a to v podobě selfie fotoaparátu v běžném průstřelu.

Nizozemský portál nicméně nevyvrací možnost, že by Motorola nemohla fotoaparáty skrýt pod displejovou vrstvou. To by mohlo být však náznakem, že bychom se takovéhoto smartphonu ještě nějaký čas nedočkali. Mobilní výrobci se, co se umístění fotosnímačů pod zobrazovací vrstvu, totiž zatím poměrně trápí, byť třeba čínské Vivo přišlo se zajímavým způsobem řešení této problematiky (více viz Vymysleli, jak skrýt čelní foťák. Je to neobvyklý, ale důmyslný způsob).

Motorola mimo jiné v patentové dokumentaci zmiňuje i podporu dotykového pera, avšak patrně coby doplňkového způsobu ovládání. Chybí totiž zmínka, že by telefon byl opatřen „šuplíčkem“ pro jeho uložení. Na druhou stranu nejde o nic neobvyklého, například současná generace skládacího Foldu od Samsungu, který již podporuje dotykové pero, rovněž nedisponuje prostorem pro jeho uložení. Uživatel jej musí nosit samostatně, nebo si pořídit ochranné pouzdro opatřené poutkem pro jeho uchycení.

Nejdále bylo Xiaomi. Fanoušky však zklamalo

Každopádně vize smartphonu, jehož tělo obepíná displej, není ničím novým. Asi doposud nejvýraznějším počinem byl experiment čínského Xiaomi, které už v září 2019 ukázalo futuristický model Mi Mix Alpha (více viz Toto bude nejšílenější smartphone roku. Displej má na bocích i zádech). Původně měl jít ve velmi omezeném množství do výroby, záhy však společnost své fanoušky zklamala, do výroby jej nakonec nepustila (více viz Nejkrásnější xiaomi si nekoupíte, zklamal fanoušky šéf firmy).

V minulosti se objevilo i pár odvážnějších počinů, které si pohrávají s myšlenkou pokrytí sta procent těla displejem. Vzpomeňme třeba patent celoskleněného iPhonu od Applu (více viz Apple si patentoval celoskleněný iPhone s displejem po všech stranách) či působivý a neobvyklý slide Samsungu (více viz Futuristická vize Samsungu vypadá fantasticky. Nemá žádný rušivý prvek). Prozatím však tyto vize zůstaly jen v podobě nezávislých designových návrhů. Věříme nicméně, že jednou se takové smartphony na trh opravdu dostanou.