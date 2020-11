Futuristická vize Samsungu vypadá fantasticky. Nemá žádný rušivý prvek

Na patent jihokorejské společnosti upozornil tradičně nizozemský portál LetsGoDigital. A nejen to, ve spolupráci s designérem Guiseppem Spinellim, který si přezdívá Snoreyn, připravil i působivé rendery a videoprezentaci. Názorně ukazují, jak by telefon, pokud by vize Samsungu nezůstala jen u nákresů v patentové přihlášce, pravděpodobně vypadal.

V představě bezrámečkového smartphonu zašel Samsung dále, než by musel. Nechal si totiž patentovat model, jehož tělo pokrývá displej z obou stran. Navíc „přetéká“ i přes hrany, a to nejen do stran, ale i nahoře, vespod a ve všech rozích. Tělo telefonu tedy displej pokrývá ze 100 %.



Tedy přesněji řečeno, tělo vzhledem ke všem zakřivením plochy pokrývá několik dílčích displejů. Hlavní zobrazovací plochu by v zakřivených částech telefonu doplňovaly menší displeje. To by nicméně uživatel při používání nepostřehl – obsah by se v závislosti na aplikaci mezi dílčími displeji plynule „přeléval“. Toto řešení by ovšem znemožňovalo volbu rozlišení displeje, ve výsledku by tedy nebylo možné dosáhnout úspory energie jeho snížením.

Že vám i přes toto netradiční řešení s více displeji vize jihokorejské společnosti něco připomíná? Máte tak trochu pravdu. Loni v září totiž čínské Xiaomi překvapilo netradičním konceptem Mi Mix Alpha. Tedy smartphonem, jehož tělo je z většiny obepíná displej (více viz Toto bude nejšílenější smartphone roku. Displej má na bocích i zádech). Na zádech má ovšem pás, to kterého jsou umístěny fotosnímače. Avšak tento prvek Samsung nepoužil. Důvod je nasnadě: jeho vize má podobu vysouvacího smartphonu.



Tedy telefonu s vysouvatelnou čelní částí. Jejím posunutím se zpřístupní dozadu umístěná fotosestava, která vzhledem k pojetí telefonu plně zastupuje i obvyklý čelní snímač. Lze nicméně předpokládat, že díky přizpůsobenému operačnímu systému by se uživatel nemusel při běžném používání zaobírat, která část telefonu je čelní a která zadní.

Tedy patrně vyjma čtečky integrované do displeje, u té lze předpokládat, že by byla umístěna pouze do jednoho z hlavních displejů. Do toho samého by byla integrována i kamera pro skenování obličeje. Pod druhým displejem by se pak vzhledem k absenci všech obvyklých prvků, tedy i nabíjecího konektoru, ukrývala technologie pro bezdrátové nabíjení baterie. Stejně ukryty by byly i reproduktory.



Samsung navíc v patentu naznačuje i speciální průhledné pouzdro sestávající se stejně jako telefon ze dvou částí. Zmínce o něm se nelze divit, telefon, pokud by se dostal do výroby, by vzhledem ke své celoskleněné ploše byl velmi náchylný na mechanické poškození. Patentová dokumentace se podle nizozemského portálu zmiňuje například i o využití umělé inteligence či skenování okolního prostředí pomocí fotoaparátu.