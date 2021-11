Apple si patentoval celoskleněný iPhone s displejem po všech stranách

Apple se podobným konceptem celoskleněného iPhonu a jiných zařízení zabývá od roku 2013. Ale až nyní v listopadu se mu podařilo na takovéto zařízení získat patent u Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky, jak informuje server Patentlyapple.com.

Nejlépe zdokumentovaný je koncept celoskleněného iPhonu, ale celkově je patentové podání velmi obecné, jak uvádí 9to5mac, zhruba na úrovni, že Apple vymyslel skleněný kvádr.

V podstatě patent ukazuje, jak by mohl vypadat nějaký budoucí iPhone, který bude mít displej na každé straně telefonu. Nikoli nutně po celé každé straně, ale to už je spíš detail. Současně je součástí konceptu software, který to celé dokáže řídit.

Teoreticky to podle patentu navíc nemusí být kvádr, ale může to být i válec. Zobrazované položky by bylo možné přesouvat z jedné strany na druhou a to plynule i přes boky či spodní nebo horní stranu. Prostě vše se může kontinuálně posouvat okolo celého telefonu.

Patent se zmiňuje i o možnosti určité ohebnosti či deformovatelnosti jednotlivých stran. Sloužit by to mělo k ovládání stiskem, například hlasitosti na bocích přístroje. Jednotlivé části skleněného krytu mají mít různou tloušťku, aby se podařilo zajistit odolnost přístroje.

Součástí patentu jsou i obrázky, jak by to celé mělo fungovat. Design reálného telefonu zatím chybí, ale jak by to mohlo vypadat, ukazuje starší designový koncept od studia Conceptsiphone, kde ale chybí displej na zádech. Obrázky najdete v galerii.

Displej okolo celého telefonu zatím žádný mobil nemá. Ale několik pokusů dostat displej na víc stran telefonu tu už bylo. Už hodně dávno s tím začala ruská Yota, která dala na záda e-ink displej. V roce 2013 to vypadalo hodně futuristicky, ale v praxi to nic zásadního nepřinášelo. Přesto o pět let později ukázal podobně koncipovaný přístroj čínský Hisense.

V roce 2019 značka Nubia vyrukovala s modelem X, který měl na zádech už barevný displej, navíc v neaktivním režimu docela dobře schovaný v lesklém krytu. Ani to nebyl žádný hit následovaný dalšími výrobci. Vrcholem těchto snah byl Xiaomi Mi Mix Alpha, který měl displej opravdu obtažený zpředu dozadu s drobným pruhem na zádech.

Samsung pro změnu už mnoho let má displeje zahnuté do boků a tento styl si oblíbily i další značky. Některé koncepty pracovaly i se zahnutím na horní a spodní hranu.

V praxi se však uchytily až skládací telefony s ohebným displejem, které mají velký vnitřní displej a menší vnější, aby je šlo ovládat i v zavřeném stavu. Anebo mají flexibilní displej vně přístroje, který pak vlastně také obepíná zavřený telefon zpředu i zezadu. Což je například Huawei Mate Xs. Zde to dává z funkčního hlediska smysl, u klasických smartphonů je to především designová záležitost.