Vymysleli, jak skrýt čelní foťák. Je to neobvyklý, ale důmyslný způsob

Rok 2020 byl v jednom ohledu přelomovým. Na trh se totiž dostal první smartphone s čelní kamerou umístěnou pod displejovou vrstvou. Prvenství získala značka ZTE, revoluční novinku přinesl model Axon 20 5G. Jenže na před zrakem uživatele skrytý čelní fotoaparát se záhy začala snášet vlna kritiky. Završilo ji hodnocení organizace DxO Mark, v jejímž testu foťák pod displejem propadl. S 26 body skončil na chvostu žebříčku (viz Foťák revolučního smartphonu je k ničemu. Má tragické hodnocení).

Mobilní výrobci se nicméně snaží problematiku tristních obrazových výstupů snímačů umístěných pod jemnými displeji vyřešit. A tak loni Xiaomi u modelu Mi Mix 4 či Samsung u skládacího Galaxy Fold 3 5G výrazně snížili hustotu pixelů nad čelními fotoaparáty. Experiment jihokorejského výrobce navíc obnáší jen 4Mpix snímač, takže výsledné snímky nikterak neoslní – naštěstí Fold disponuje dalšími snímači, které ten pod vnitřním displejem výrazně kvalitněji zastoupí. Myšlenky ničím nerušeného displeje se nicméně nevzdalo ani Vivo. Dokazuje to patent, na který upozornil nizozemský portál LetsGoDigital.

Patentovou přihlášku podalo Vivo loni v červnu u Světového úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO), dokumentace pak byla zveřejněna 31. prosince. Společnost si nechala patentovat konkrétně elektronické zařízení včetně způsobu i mechaniky ovládání jeho displeje. Vivo totiž v tomto případě vsadilo na rolovací flexibilní displej. Ne však jako ostatní výrobci z důvodu dosažení větší plochy displeje, ale výhradně kvůli na první pohled ničím nerušené zobrazovací ploše. Co to znamená?

Čínská značka prostě vzala myšlenku smartphonu s rolovacím displejem za zcela opačný konec. Přednost takového řešení využila k tomu, aby v případě, kdy uživatel nepotřebuje čelní fotoaparát, čelní plochu nerušil žádný průstřel či oblast s nižší hustotou pixelů. V tomto případě se tak rolováním displeje nikterak nemění velikost samotného telefonu, dojde „pouze“ k odhalení, respektive zviditelnění fotosnímače.

A to až ve chvíli, kdy uživatel v telefonu spustí fotoaplikaci a v té přepne na čelní kameru. Až tím se aktivují rolovací mechanismy ukryté v horní a spodní části telefonu a displej se o patřičný kus posune dolu. Vivo šlo však ještě o kousek dál.

Počítá totiž s použitím hned dvou čelních snímačů. To není nic neobvyklého, čas od času takové řešení mobilní výrobci již v minulosti přinesli. Nicméně Vivo nepočítá s jejich umístěním vedle sebe tak, že by se posunutím displeje zpřístupnily oba naráz. Rolování displeje má totiž tři polohy, laicky je lze popsat jako „vše skryto“, horní snímač, spodní snímač.

V první fázi posunu by se tak uživateli zpřístupnil běžný širokoúhlý snímač, ve druhé pak ultraširoký sloužící k pořízení hromadných autoportrétů. Nizozemský portál nicméně podotýká, že patentová dokumentace zmiňuje pouze rozdíl ve vzdálenosti, nikoli odlišné vlastnosti čoček fotoaparátů.

Vivo tímto patentem názorně ukazuje, že lze přijít i na jiná řešení problematiky umístění čelního fotoaparátu pod displejem. Na druhou stranu na to jde složitější cestou. Minimálně by se v takovém telefonu nacházely další prvky náchylné na poškození, časem by mohlo hrozit i jejich mechanické opotřebení. Třeba však mobilní výrobci v honbě za ničím nerušeným displejem přijdou s ještě nějakým důmyslnějším řešením, než nyní ukázalo Vivo.