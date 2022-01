Motorola míří na špičku trhu, plánuje vlastní supersmartphone

Těsně před koncem loňského roku stihla Motorola odhalit nový top model s označením Edge X30. Ačkoliv jde o zařízení určené pouze pro čínský trh, naznačuje nové směřování společnosti. Zatímco doposud jsme z produkce této značky vídali hlavně modely střední a vyšší střední třídy, nyní se se vší vervou pouští do špičkově vybavených modelů. Nyní to vypadá, že Edge X30 bude možná jen předskokanem ještě daleko lépe vybavenému sourozenci, píše server TechnikNews.

Zatím není jasný, jak se chystaný model bude jmenovat, na internet totiž zařízení uniko pouze pod krycím označením Frontier. A vypadá to, že je rozhodně na co se těšit, Frontier má v mnoha ohledech zcela špičkové specifikace odpovídající tomu, co bychom měli od letošních top smartphonů očekávat.

V první řadě je překvapivé, že Motorola už teď počítá s vylepšenou Plus verzí procesoru Snapdragon 8 Gen1. Ten přitom zatím najdete jen v pár vybraných smartphonech a teprve se do očekávaných špičkových modelů chystá. Doplňovat by jej mělo naopak vcelku standardních 8 GB operační paměti.

Displej tohoto zařízení má zase mít eso v rukávě v podobě 144Hz obnovovací frekvence. Většina ostatních zařízení v podobné cenové kategorii přitom stále spoléhá na 120Hz panely a dá se říci, že mezi 120 a 144 Hz obnovovací frekvenci už zas tak velký rozdíl není. A nesmíme zapomenout, že 144Hz displeje už nabízely i loňské modely Edge 20 a 20 Pro. Displej bude mít jinak úhlopříčku 6,67 palce a celkem běžné FullHD+ rozlišení.

Bombastické parametry dále podporují tvrzení, že telefon bude mít jako jeden z prvních rozlišení hlavního senzoru 200 Mpix. Tomu se jen těžko věří, když se dosavadní maximum 108 Mpix stále ani nestalo standardem. Dále by měl telefon nabídnout také 50Mpix širokoúhlý fotoaparát, jehož senzor bude stejně jako v případě hlavního 200Mpix dodávat Samsung. Následuje ještě 12Mpix telefoto snímač od Sony.

Motorola si věří, že ochromí konkurenty i rychlostí nabíjení. Chce se totiž vtěsnat na současnou špičku se 125W rychlým nabíjením a dokonce má v plánu nabídnout i 50W bezdrátové nabíjení. Pokud toto všechno chystaný model od Motoroly splní, pak se máme rozhodně na co těšit.