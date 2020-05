Z druhé ruky koupíte zajímavé mobily. Ušetříte, ale prodejce může klamat

Nejlevnější provedení vrcholného iPhonu 11 vyjde na bezmála 21 tisíc korun, za základní verzi modelu Galaxy S20 si Samsung naúčtuje ještě o dva tisíce více. Kdo chce držet krok s dobou, tak s takovým výdajem patrně dopředu počítá. Ale co když nastal čas výměny roky starého modelu a člověk by si rád dopřál něco z vyšší třídy, ale nemůže utratit „celé jmění“? Přímo se tak nabízí rozhlédnout po smartphonech z druhé ruky. Není to však riskantní?

Pořízení jakékoli použité věci riskem je. Kupující musí totiž často věřit jen tomu, co mu o daném předmětu sdělí prodávající. Řešením je osobní převzetí, tedy možnost kontroly stavu ještě před zaplacením za danou věc. Ne všichni prodávající však tuto možnost nabízí, ne všichni kupující jsou ochotni podnikat dlouhou cestu. Redaktor portálu CNET Andrew Hoyle se proto rozhodl zjistit, nakolik se tvrzení prodejců použitého mobilu rozchází s reálným stavem.

K dispozici dostal 650 dolarů, tedy v přepočtu 16,5 tisíce korun. Za tuto sumu by s přehledem pořídil zcela nový špičkový smartphone čínské výroby. Jenže to nebyl Hoyleův cíl. Částku, kterou měl k dispozici, tak téměř celou využil na nákup použitých někdejších top modelů od předních značek. Konkrétně od Applu, Samsungu, Motoroly a HTC.

Vesměs nakupoval na aukčním portálu eBay, a to nejen od soukromých prodejců, ale i od společností prodávajících zrenovované smartphony. Jeden z telefonů, jelikož žije ve Velké Británii, pak pořídil i napřímo od britské společnosti MusicMagpie. Ta vykupuje staré telefony, které následně po renovaci prodává dál.

Levný top smartphone z druhé ruky může být pastí

Vůbec nejlevnějším telefonem, který Hoyle pořídil, byla téměř pět let stará Motorola Moto X Pure Edition. Vyšla jej na 50 liber (60 dolarů), tedy v přepočtu zhruba 1 500 korun. V popisu stavu soukromý prodejce uvedl „použitý – vynikající stav“. Na pohled byla motorola vskutku ve skvělém stavu, jen gumové části telefonu byly lehce opotřebeny. Ale displej nebyl poškrábán a fungoval bez problému. Jedno ovšem prodejce zjevně zatajil. Podle Hoylea se telefon opakovaně bez varování vypnul, přestože stav baterie neklesl ani pod 50 %. Po zapnutí pak telefon hlásil vybitou baterii, po připojení k nabíječce se ovšem zobrazil stejný stav nabití jako před samovolným vypnutím. Telefon proto pošle zpět a bude požadovat vrácení peněz z důvodu, že se skutečný stav neshoduje s tím, jaký prodejce uvedl v inzerátu.



Na 56 liber (70 dolarů), tedy v přepočtu na téměř 1 750 korun ho vyšlo pořízení šest let starého špičkového HTC One M8. Soukromý prodejce na eBayi popsal stav jako použitý. Telefon vykazoval běžné známky opotřebení, pouze v pravém horním a levém spodním rohu zad byly drobné škrábance. Displej nejevil žádné známky poškození, plně funkční byly i oba konektory, tedy nabíjecí a sluchátkový. Systém byl bezproblémový, telefon se při používání nikterak nekousal.

Velmi lákavé pro Hoylea bylo pořízení podobně starého iPhonu 6. Tento model Apple představil už v září 2014. Společnost zabývající se renovací mobilů za něj na aukčním portálu chtěla jen 75 liber (95 dolarů), tedy v přepočtu zhruba 2 300 korun. Stav popsala jako dobrý s tím, že povrch telefonu může nést známky běžného používání. V tomto ohledu čekalo Hoylea ovšem milé překvapení: iPhone neměl téměř žádné škrábance. Dokonce na displeji byla nalepena ochranná folie. Jenže i v tomto případě zjevně koupil zajíce v pytli. iPhone se totiž bez varování vypínal a po restartu se na displeji zobrazovala informace, že to bylo z důvodu neschopnosti dodat potřebný špičkový výkon. Na vině je zastaralá baterie, ačkoli podle Hoylea systém hlásí, že je v 91% stavu. „Přiškrcení“ výkonu, které by nečekaným restartům předešlo (více viz Apple záměrně zpomaluje starší iPhony. Veřejně to přiznal), nepovažuje za ideální řešení. Nicméně výměna baterie za novou by ho vyšla na 49 liber (zhruba 1 500 korun), což vzhledem k nízké pořizovací ceně telefonu považuje za dost vysokou investici.

Chcete záruku? Není problém, ale zaplatíte více

Poslední dva pořízené někdejší top smartphony pak pocházejí shodně od jihokorejského Samsungu. Levnějším z nich byl pět let starý model Galaxy S6, Hoyle za něj zaplatil 120 liber (150 dolarů), tedy v přepočtu přibližně 3 700 Kč. I tento telefon na eBayi prodávala společnost specializující se na renovaci starých modelů. Stav telefonu popsala jako vynikající. Na první pohled tomu tak skutečně bylo, jen chromovaný lem hlavního fotoaparátu vykazoval mírné opotřebení. Jediný problém byl uvolněný nabíjecí microUSB konektor. Podle Hoylea jde nicméně o drobný problém, telefon jinak funguje bezproblémově.

Vůbec nejdráže jej vyšlo pořízení tři roky starého top modelu Samsungu. Za Galaxy S8 zaplatil 215 liber (270 dolarů), tedy v přepočtu více než 6 500 korun. Zakoupil jej přímo u společnosti MusicMagpie, která stav telefonu inzerovala jako dobrý. Jevil tedy běžné známky opotřebení, prošel nicméně testem, který prokázal, že je ve skvělém provozním stavu. Popsaný stav se podle redaktora shodoval s tím, co obdržel. Jako velkou výhodu, která je však vykoupena i vyšší pořizovací cenou oproti soukromým prodejcům, považuje poskytnutí roční záruky.

Zázraky nečekejte, kupujete „ojetiny“

Největším zklamáním tak pro Hoylea byla zejména zakoupená motorola. Chladného přijetí se od něj dočkal ovšem i iPhone, nicméně po „přiškrcení“ výkonu by podle něj byl alespoň na nějakou dobu dobře použitelným telefonem.

Očekávat nicméně, že za málo peněz získá kupující hodně muziky, je v případě pořizování roky starého telefonu poměrně bláhové. Výměna baterie, pokud to vůbec bude ještě možné, bude dříve či později nutným servisním zásahem. Jejímu stárnutí prostě zabránit nelze. Úskalím může být ovšem i opotřebení jiných hardwarových částí, například dobíjecího konektoru.

Není tak od věci si před zaplacením ověřit případnou možnost vrácení zboží, pokud by se neshodovalo s popisem, či se u prodejce informovat ohledně alespoň časově omezené záruky na vyzkoušení.

S čím je nutné při pořizování několik let starého top modelu víceméně počítat, je i zastaralý operační systém. Řada výrobců totiž už daný telefon nemusí vůbec podporovat, nelze tak očekávat třeba obvyklé systémové aktualizace jako u nových modelů. Že nefunguje nějaká aplikace, kterou jste byli zvyklí používat třeba na rok starém smartphonu? Nedivte se, i s tím se totiž při pořízení již nepodporovaného modelu pravděpodobně setkáte.

Je tak nutné zvážit všechna pro i proti. Finanční úspora je lákavá, stejně tak třeba vidina byť již staršího top modelu. Jenže utratit peníze za něco, co pak nebudete moci využívat tak, jak jste si původně mysleli, asi není zrovna ideální.

Připomeňme, že nedávno třeba v případě Samsungu přišla o pravidelné čtvrtletní systémové aktualizace produktová řada Galaxy S7. Tedy teprve čtyři roky staré top modely. Do budoucna se dočkají pouze oprav kritických chyb (více viz Konečná. Vlastníci čtyři roky starých samsungů přišli o aktualizace).