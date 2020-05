Drahý, levný, nebo žádný. Ovlivní krize váš výběr nového mobilu?

Uzavřené obchody, stagnující výroba. To jsou jedny z mála důsledků vládních opatření přijímaných kvůli zpomalení šíření koronavirové epidemie. Negativně ovlivnila i mobilní průmysl, na řadu týdnů se totiž zastavila i produkce mnoha mobilních značek.

A když už se výroba v Číně, kde se mnohé mobily kompletují, vrátila do normálu, tak mobilní výrobci řeší další neméně závažný problém. Kvůli ekonomické situaci ve světě lze totiž očekávat výrazně nižší odbyt. Obává se toho například Apple. Letošní novinky proto možná představí se zpožděním (více viz Nový iPhone 12 nesmí být propadák. Apple proto možná odloží premiéru). Nelze totiž pochybovat o tom, že by se koronavirová opatření nepromítla do rodinných rozpočtů. Lze tak očekávat, že řada lidí nebude utrácet za to, co nutně nepotřebuje k životu.

Pokud jste měli právě na letošek naplánované pořízení nového smartphonu, tak možná i vy nyní stojíte před otázkou, zda je vhodné v současné situaci utrácet. Tedy zejména v případě, že staré zařízení pravidelně obměňujete bez ohledu na to, zda si koupi nového mobilu vynucuje neutěšený stav toho stávajícího.

Dalším důvodem k položení této otázky může být také zdražování, česká koruna totiž kvůli epidemii koronaviru výrazně oslabila. To se promítlo i do spotřebitelských cen, tedy i do českých cen smartphonů (více viz Obchodníci očekávají výrazné zdražení smartphonů). Oslabení koruny se neprojeví pouze na cenách smartphonů ze skladových zásob, v případě nových zásilek je ovšem zdražení téměř nevyhnutelné.

Odložíte tedy vzhledem k současné situaci nákup nového mobilu a budete šetřit, či „jen“ slevíte ze svých nároků a rozhlédnete se v nižší cenové kategorii?