Koruna padá, ceny mobilů rostou. Obchodníci očekávají výrazné zdražení

Česká koruna během jediného měsíce trvání koronavirové pandemie oslabila nejvíce ze všech středoevropských měn. Již na konci března byl kurz koruny 27,33 za jedno euro a 24,94 za jeden dolar. A oslabování pokračuje. Zatímco exportéři mohou v případě, že jejich odběratelská síť není ohrožena protikoronavirovými opatřeními, ze současného vývoje těžit, dovozci se ze slábnoucí koruny příliš netěší. Zboží z dovozu kvůli tomu totiž zdražuje. Čeká nás tedy skokové zdražení mobilních telefonů na tuzemském trhu?

„Současný pohyb měnových kurzů je opravdu výrazný a logicky vstupuje do našich úvah o cenách produktů. Situaci, která se neustále mění, analyzujeme a provádíme řadu propočtů i s ohledem na omezení v oblasti prodeje v kamenných prodejnách,“ reagoval koncem března na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí Samsung Electronics Czech and Slovak David Sahula.

Z reakce je patrné, že již na konci minulého měsíce nebylo možné zcela vyloučit možnost zdražování vybraných produktů. V případě Samsungu to byla otázka jen pár dnů. Na začátku dubna totiž upravil ceny svých nejvyšších modelů S20+, S20 Ultra, Z Flip a Fold. Ceny vzrostly i u některých modelů nižší třídy (více viz Konec slev, naopak přichází zdražování. První zvýšení cen už je tady).

Zdražovat budou všichni

Samsung není nicméně jediným mobilním výrobcem, který možnost zvýšení cen naznačil. Pro spotřebitele nepříjemnou úpravu cen nevylučuje ani Kateřina Červenková ze společnosti Asus, podle jejíchž slov však zatím nejde o aktuální záležitost.

„Navzdory prudkému propadu kurzu koruny vůči dolaru zatím žádné úpravy cen smartphonů Asus neplánujeme. Pokud by se během dalších týdnů aktuální kurz koruny zásadně neměnil, nelze zvýšení cen vyloučit,“ informovala.

Zdražení predikuje i největší tuzemský prodejce Alza: „Situace je taková, že tak, jak se vyprodají zásoby zboží, tak importéři budou postupně vše zdražovat díky posunu kurzu, ke kterému došlo v březnu. To znamená, že my už dnes některé zboží nakupujeme za nové vyšší ceny a musíme to tak promítnout do koncových prodejních cen. V komoditách, které se obchodují v zahraničních měnách (např. PC komponenty), se navýšení nákupních cen promítlo okamžitě. Výše zdražení odpovídá změně kurzu, tedy zhruba deset procent. Postupně tedy lze očekávat, že veškerá počítačová a domácí elektronika, stejně tak domácí spotřebiče a mnoho dalších komodit se v následujících dnech, týdnech a měsících zdraží tak, jak se do České republiky bude dostávat nové zboží,“ říká obchodní ředitel Alzy Petr Bena.

Další faktory zdražování

Zdražování má však i jiné důvody, nikoliv jen slábnoucí korunu. „Situace je ještě komplikovanější tím, že díky koronakrizi jsou narušeny výrobní a dodavatelské toky zboží (nejdříve to byly zavřené továrny v Číně, teď celá řada továren v Evropě nevyrábí vůbec nebo jen omezeně), což vede k nedostatku některých produktů, a to tlačí na cenu. K tomu se navíc změnila spotřebitelská poptávka v některých komoditách o stovky a tisíce procent (bezkontaktní teploměry, sportovní trenažéry, šicí stroje, domácí pekárny a mnoho dalších), na což je velmi těžké reagovat (produkty je potřeba vyrobit a dopravit do ČR). Navíc i pro tento případ platí, že nové dodávky budou reflektovat oslabení koruny vůči euru či dolaru. A úplně nakonec, doprava zboží je také ovlivněna koronakrizí. Cena letecké dopravy z Číny výrazně podražila z důvodu nedostatečných kapacit. Takže shrnuto, lze očekávat poměrně výrazné zdražování,“ dodává Petr Bena.

Skladové zásoby za původní ceny

Případné zdražení mobilů na českém trhu závisí zejména na aktuálních skladových zásobách, které tuzemská zastoupení světových výrobců mají k dispozici. V případě dostatečných zásob nebudou patrně nucena přistupovat k okamžité úpravě cen.

Naznačil to například produktový manažer společnosti IRD distribuce Václav Šmídl, která do Česka dováží mimo jiné smartphony značky Realme. „Pokud jde o Realme, tak skladové zásoby současných telefonů nejsou vývojem kurzu ovlivněny. Vliv se týká pouze připravovaných novinek,“ informoval s upřesněním, že aktuálních řad 5 a X2 se tedy zdražování nedotkne.

„Aktuální skladové zásoby doprodáme a již v nich nebudeme pokračovat díky příchodu nových řad a modelů od Realme a zde už rovnou počítáme s novým kurzem,“ doplnil Šmídl.

Zdražovat své produkty v souvislosti s oslabující korunou neměly koncem března v plánu ani sesterské značky Huawei a Honor.

Například manažerka Huawei pro produktové portfolio Gabriela Löbel redakci informovala, že společnost neplánuje upravovat ceny svých zařízení. Nicméně i některé smartphony Huawei již podražily.

Stejný krok se dá tedy očekávat i u dceřiné značky Honor. Marketingová manažerka značky Honor pro Česko a Slovensko Marie Pleskotová zdražení ve své reakci nevyloučila. Dodala nicméně, že by úprava cen v souvislosti s oslabením koruny v důsledku koronavirové pandemie neměla být nikterak výrazná.

Vývoj cen je znám už i u Sony: zdražování se totiž nevyhnulo ani xperiím včetně novinky Xperia 1 II. A připlatíme si již i za smartphony Nokia.