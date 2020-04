Konec otravným aktualizacím mobilů. Budou povinně usnadněné

U smartphonů s Androidem doposud fungují v podstatě dvě cesty, jak probíhají aktualizace samotného systému. Většina přístrojů s čistým Androidem a řada dalších smartphonů používá moderní řešení, kdy se aktualizace do telefonu stáhne a kompletně nainstaluje na pozadí s tím, že pak uživateli stačí jen rychlý restart a telefon může nadále používat. Díky tomu uživatel například nezmešká důležité hovory a celkově je proces aktualizace komfortnější.

Mnohé smartphony ale zatím tento způsob nepoužívají a drží se staršího zavedeného postupu, kdy se aktualizace instaluje při restartu telefonu. To typicky trvá několik minut, někdy může jít i o desítky minut, což je pro řadu uživatelů nepříjemné, a tak se aktualizacím podle dřívějších zjištění Googlu u takových telefonů častěji vyhýbají. A to i přesto, že je možné update naplánovat na dobu, kdy nebude telefon aktivně využíván.

Googlu se to nelíbí

Tento způsob aktualizací přitom není vlastní jen levnějším nebo starším telefonům, drží se ho i některé špičkové aktuální modely, například kompletní sestava špičkových samsungů. A Google tomu chce učinit přítrž. V Androidu 11 tak pro nové smartphony (to je jediné omezení, přístroje, které budou na verzi 11 aktualizovány, se novinkou řídit nemusí) povinně zavede první zmíněný a uživatelsky jednodušší způsob.

Technicky toto řešení existuje už od Androidu 7.0 Nougat a spoléhá na dvojité systémové oddíly (partition). Telefon má v danou chvíli spuštěn oddíl A a aktualizace, která probíhá na pozadí poté, co ji uživatel odsouhlasil, se instaluje na oddíl B. Když pak uživatel telefon restartuje (přístroj ho k tomu vyzve, ale uživatel může vyčkat, nemusí restartovat hned), jednoduše systém tentokrát naběhne do oddílu B. A příští aktualizace se pro změnu zase bude instalovat do oddílu A, takto se systémové oddíly střídají.

Řešení, které využívá třeba i systém Chrome OS, má i další výhody. Kromě uživatelské přívětivosti také umí uživatele chránit proti nepovedeným updatům. V případě, že je s aktualizací něco špatně a telefon by nenaběhl nebo po něm fungoval výrazně problematicky, existuje možnost vrátit se k předchozímu oddílu, který nebyl „zfušovanou“ aktualizací dotčen. Sice to není úplně běžný uživatelský zásah, ale v případě globálních potíží se takto může řada uživatelů vyhnout návštěvě servisu a nefunkčnosti telefonu po mnoho dnů.

Je potřeba víc paměti

Komfortnější systém aktualizací má ovšem i své nevýhody, kvůli kterým ho právě někteří výrobci stále nenasadili. Řešení klade větší nároky na vývojáře daného výrobce, a pokud byl tento zvyklý používat starý postup, raději se ho drží nadále, dokud to jde, protože je to jednoduše levnější. Navíc toto řešení vyžaduje trochu více místa, které musí výrobce obětovat v neprospěch uživatelské paměti.

To je potíž především u přístrojů s výraznými úpravami systému a řadou továrních aplikací navíc, u takových přístrojů pak zdvojení oddílů může ubrat významný kus paměti. Na druhou stranu kapacity vnitřních pamětí moderních smartphonů výrazně rostou, takže obětování několika gigabajtů místa už přestává být pro nové přístroje problém. A čím čistší Android (což Google také podporuje), tím méně místa je třeba obětovat. Třeba u modelů Pixel, které nemají ani rozšiřitelnou paměť, toto řešení viditelně uživateli oproti konkurenčním přístrojům místo neubírá. Zdvojený systémový oddíl tu zabere zhruba tolik místa, co na jiných strojích úpravy a aplikace od výrobce.

Nová povinnost je dalším krokem v rámci usnadňování a urychlení systémových aktualizací smartphonů s Androidem. Google s tím začal už v roce 2017 oznámením iniciativy Project Treble, v rámci které odděluje čím dál více součástí systému od vnějších nadstaveb a dalších vlivů. Tak Google docílil toho, že se například při bezpečnostní aktualizaci může prakticky okamžitě aktualizovat jen část systému a výrobce nemusí v podstatě nic ladit.

Googlu se tak daří dostupnost a rychlost aktualizací postupně vylepšovat, byť to jde trochu pomalu. Ostatně, i když zmíněné A/B řešení už nějakou dobu existuje, všechny nové smartphony ho budou mít až ve chvíli, kdy bude Android 11 samozřejmostí. A to bude trvat: první telefony s tímto systémem se objeví tradičně až v závěru letošního roku, a ještě v průběhu roku 2021 můžeme očekávat spousty přístrojů se starou verzí systému. Uživatelsky přívětivější postup tak bude normou v podstatě až od roku 2022.