Říjen mu nevoní. Apple by se měl vrátit k obvyklému termínu premiéry

Apple neměl loni jinou možnost, než rozhodnout o přesunutí obvyklého termínu premiéry iPhonů 12. Kvůli zastavené výrobě po uzavření čínských továren v reakci na koronavirovou epidemii totiž produkce čtyř loňských novinek nabrala až dvouměsíční skluz. Apple sice tlačil na své dodavatele, aby časovou ztrátu co nejvíce dohnal, ale ani tak se mu nepodařilo, aby si loňské novinky odbyly premiéru v září. Fanoušci značky si na čtrnáctou generaci iPhonu museli nakonec počkat o měsíc déle.

Letošní situace ve světě nebyla o poznání příznivější, oproti loňské první koronavirové vlně si nicméně nevyžádala zavírání provozů. Jenže právě v důsledku loňských opatření, kdy se kvůli zavřeným továrnám zpozdily dodávky čipů a změna životního stylu mnoha domácností v průběhu koronavirové pandemie následně ještě zvýšila poptávku po elektronice, se svět nyní potýká s nedostatkem čipů. I tento fakt tak mohl nahrával přesvědčení, že i nadcházející generaci iPhonů by mohl Apple představit stejně jako loni až v říjnu. Prakticky by tím dodržel obvyklý roční cyklus iPhonů.



Nicméně zatímco předloňským novinkám dopady koronavirových opatření život prodloužily o jeden měsíc, ty loňské je budou mít letoškem o měsíc kratší. Podle analytika soukromé investiční společnosti Wedbush Dana Ivese by se totiž premiéra letošních novinek v podobě iPhonů 13 (možná 12s) měla uskutečnit ve třetím zářijovém týdnu. Budeme-li vycházet z posledních dvou premiér, pak by mohl Apple novinky představit v úterý. Tedy 14. září s tím, že o tři dny později, v pátek 17. září, by pak začal přijímat předobjednávky.

Prodej by tak byl spuštěn o týden později, v pátek 24. září. Svou předpověď Ives, který letošním novinkám podle portálu Barron’s předpovídá až 1TB uživatelské úložiště a LiDAR senzor pro všechny její varianty, opírá o kontroly, které společnost Wedbush uskutečnila u dodavatelského řetězce v Asii.

Na jejich základě usuzuje, že neúspěch nadcházející generace iPhonu si Apple nepřipouští. Největším tahounem by měl být model iPhone 13, jeho podíl na počátečních dodávkách ve třetím čtvrtletí by se měl podle odhadů pohybovat mezi 35 a 45 %. Mělo by jít teoreticky o nástupce aktuálního iPhonu 12, pokud Apple zachová stávající označení jednotlivých modelů.

Ives předpovídá, že celkové objednávky Applu, co se dodávek iPhonů týče, se ve druhém letošním pololetí budou pohybovat mezi 130 až 150 miliony kusů. Počáteční objednávky iPhonu 13 odhaduje na 90 až 100 milionů kusů, což je o až 20 milionů více než u loňského iPhonu 12. Apple si je podle předpokladů analytika zjevně jistý, že o letošní novinky, byť v základu budou vypadat stejně jako „dvanáctky“, oproti nimž však přinesou zajímavá vylepšení (více viz iPhone 13 by mohl přinést zajímavé změny. Základ se však měnit nebude), bude mezi příznivci iPhonů vysoký zájem.