Nový levný iPhone SE přijde příští rok, skládací iPhone až v roce 2023

Analytik Ming-Chi Kuo je považován za nejlepšího informátora o plánech společnosti Apple. Lze najít analýzy, podle kterých jsou jeho předpovědi přesné asi z osmdesáti procent, což je velmi slušná hodnota s ohledem na to, že Apple si obvykle informace dobře hlídá a Kuo často predikuje na dlouhou dobu dopředu.

Aktuální informace od Kua zveřejnil server Appleinsider a jsou to poměrně zajímavé věci. Kuo predikuje vývoj iPhonů na tři roky dopředu, a pokud jsou tyto predikce relevantní, tak to jen potvrdí, že Apple se do výrazných a rychlých inovací nežene.

Tak třeba periskopový teleobjektiv by se v iPhonech měl objevit až v září 2023, tedy za dva a půl roku. A to samé má platit i pro poddisplejový snímač otisků prstů, přestože se návrat iPhonů k tomuto senzoru predikovalo dříve, s ohledem na pandemii koronaviru a s tím související problémy s rozpoznáváním obličejů v roušce.

V roce 2023 ještě zůstaneme, měl by to být rok, kdy Apple představí svůj skládací telefon s ohebným displejem. Konkurenční Samsung bude ten rok uvádět odhadem pátou generaci ohebných telefonů.

Apple neriskuje a jde jen do jistých produktů. Vývojově, technicky i marketingově propracovaných. Tato strategie mu funguje, řada iPhone 12 jako celek funguje skvěle, prodeje jsou výborné.

Zajímavý bude i příští rok. iPhony 14 by už neměly mít výřez displeje, ale kamera se schová do průstřelu. Novinkou bude i to, že přední kamerka bude mít automatické ostření. Víc detailů zatím o této generaci iPhonů Kuo neprozradil.

Nový levný model v roce 2022

Rok 2022 bude zajímavý i premiérou třetí generace iPhonu SE, tedy levného modelu, který jde svou cestou a bývá i samostatně představován na jaře. Tudíž do jeho premiéry zbývá rok. Zajímavé je, že by Apple i tentokrát měl zachovat letitý design současného a vlastně i minulého modelu včetně extrémně kompaktních rozměrů a malého 4,7palcového displeje.

Vylepšení se dočká fotoaparát, telefon dostane nový procesor a podporu 5G. Právě to zřejmě stojí za premiérou až příští rok. To už budou ve světě 5G sítě dostatečně rozšířené, aby to zákazníky motivovalo k pořízení nového telefonu s 5G.

Letos přijdou na řadu iPhony 13. Měla by to být stejná sestava čtyř modelů jako u aktuální řady 12. Pravděpodobně se zásadně nezmění design, ale telefony mají být těžší, protože v nich bude větší baterie. Vylepšení se dočká displej, který by měl zvládat 120Hz obnovovací frekvenci, a také širokoúhlý fotoaparát. Ten bude mít lepší světelnost a dostane automatické ostření.