Skládací budoucnosti iPhone patrně neunikne. Takto by vypadal jako véčko

Že i Apple pracuje na skládacím smartphonu, naznačil už patent zkraje loňského roku. Podle něj by ohebný iPhone měl disponovat konstrukcí, která předejde jednomu z neduhů skládacích smartphonů (více viz Apple si patentoval ohebný iPhone. Nebude mít žádné rýhy v displeji). Poslední úniky naznačují, že Apple už skládací zařízení testuje, respektive v továrně čínského partnera byly otestovány jím navržené klouby. A to hned pro dva různé skládací iPhony (více viz Apple už testoval konstrukci ohebného iPhonu. Bude ho vyrábět?).

Známý analytik Ming-Čch’ Kchuo nepředpovídá příchod skládací iPhonu dříve než na rok 2023. To tak dává prostor designérům. Doposud není stoprocentně jisté, zda se Apple vydá vlastní, nebo osvědčenou cestou. Nelze tak s jistotou potvrdit, bude-li se první skládací iPhone rozevírat jako kniha, tedy obdobně jako modely Fold od Samsungu či hauweie řady Mate X, nebo bude véčkové konstrukce podobně jako novodobý Razr od Motoroly či Samsungu Galaxy Z Flip.

Podle nizozemského portálu LetsGoDigital však již existují drobné náznaky, podle nichž by se Apple měl vydat poslední zmíněnou cestou. První skládací iPhone by měl tedy využívat konstrukci s horizontálně situovaným kloubem. Ač jde stále jen o spekulace, tak ve spolupráci s grafickým designérem z Indie stojícím za youtubovým kanálem Technizo Concept ukázal možnou podobu „véčkového“ iPhonu.



Autor při návrhu v mnohém vycházel ze současné čtrnácté generace. Prozrazují to zejména ploché boky inspirované iPhonem 4 z roku 2010, na který Apple letošními iPhony 12 designově odkazuje. Skládací model by měl být osazen pravděpodobně flexibilním displejem od Samsungu. Mělo by jít o OLED panel, v současnosti však nelze vyloučit ani sázku na displej s jinou technologií.

Co však zůstane podle designéra zachováno, je výřez pro čelní fotoaparát a nutné senzory. Je nicméně menší, předpokládá se, že jeho avizované letošní zmenšení by Apple propsal i do budoucí skládací novinky. Hlavní fotoaparát je převzat z aktuálního vrcholného modelu, tedy 12 Pro. Co se parametrů jednotlivých snímačů týče, tak tam bude Apple pravděpodobně vycházet z aktuální generace iPhonu běžné konstrukce.

Pokud by kladl důraz na cenu, pak by právě fotoaparát mohl být jedním z ústupků. Přeci jen lze předpokládat, že špičkové fotografické schopnosti nebudou tím nejdůležitějším aspektem, kterému bude Apple v případě prvního skládacího iPhonu věnovat takovou pozornost.



Vzhledem ke konstrukci, kdy se hlavní displej, v jehož případě se prozatím ani nespekuluje o možné úhlopříčce, po složení přístroje uživateli znepřístupní, je nevyhnutelné použití druhého displeje na vnějším plášti. Ani v tomto případě neexistuje jediný náznak, jak by mohl být pojat.



Autor se tak při jeho návrhu inspiroval designem fotomodulu, jehož tvar propsal do vnějšího displeje. Ten by patrně sloužil standardně pro zobrazení základních informací. Logo výrobce v podobě nakousnutého jablka se nachází nezvykle nízko, designér jej umístil na spodní polovinu zad. V zavřeném stavu by se díky tomu z pohledu uživatele stále nacházel na zadní straně telefonu.