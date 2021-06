Takto by mohl vypadat historicky nejvýkonnější iPhone

Apple se loni rozhoupal k radikální změně, notebooky poprvé osadil vlastním čipem. Procesor M1, který využívá i aktuální generace iPadu Pro, má fascinují výkon. iPhone by se díky němu proměnil v mobilní herní monstrum. Podle designéra Antonia De Rosy by to mohl být důvod k sázce na méně konvenční vzhled.