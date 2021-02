iPhone 13 by mohl přinést zajímavé změny. Základ se však měnit nebude

Obrázky možné podoby iPhonu 13 ve variantě Pro zveřejnil nizozemský magazín Letsgodigital, pro který je nakreslil autor pod jménem Technizo Concept. Samozřejmě je nutné brát tyto obrázky s rezervou, ale pracují s dostupnými úniky a vypadají poměrně realisticky.

Tedy až na barevná provedení telefonu, ačkoliv zrovna krémový nebo fialový kryt působí velmi zajímavě. Především s fialovou barvou však Apple zřejmě riskovat nebude. Stejně tak není jasné, jestli telefony ponesou označení iPhone 13, toto číslo se v západním světě netěší velké popularitě.

Základní tvary by se mezigeneračně měnit neměly, to je u Applu obvyklé a k výrazné designové změně sáhli u aktuální generace iPhone 12. Dojde tak jen na drobné retuše, třeba v podobě celkového skleněného krytu fotomodulu ze safírového skla.

Vpředu se toho moc měnit nebude, snad jen výřez čelního fotoaparátu by mohl být užší. Rovné boky zůstanou, stejně jako další designové detaily, které Apple používá.

Autoři obrázků pracují s často opakovanými spekulacemi, že příští iPhony budou čistě bezdrátové přístroje, které se zbaví konektoru Lightning. Nabíjení bude jen bezdrátové přes technologii MagSafe, kterou Apple v první generaci uvedl loni s iPhony 12.



Čtečka otisků v displeji

Naopak by se v telefonech měl po letech objevit senzor otisků prstů. Toho se Apple u novějších modelů zbavil. Především má jasně nejlepší systém rozpoznávání obličejů a na čtečku otisků nezbylo na čelní straně místo. Jenže epidemie koronaviru způsobila, že v rouškách odemykání přes scan obličeje nefunguje vždy spolehlivě, takže se čtečka otisků hodí. Tentokrát by měla být v displeji, což je dnes spolehlivá technologie.

Nové by měly být displeje s 120Hz obnovovací frekvencí a konečně s funkcí Always-On. To už konkurence dávno umí, ale Apple byl v tomto směru hodně konzervativní. Samozřejmě výrobce použije nový čip. Ten by se měl jmenovat A15 Bionic a opět by to měl být špičkový procesor s maximálním výkonem. Stejně jako aktuální generace se bude vyrábět 5nm technologií.

Apple by měl nové modely iPhonu představit v září, pokud se však nebude opakovat situace z loňského roku, kdy kvůli koronaviru musel premiéru posunout na říjen a i zahájení prodeje proběhlo se zpožděním, dokonce ve dvou vlnách.