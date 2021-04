Malý iPhone 13 mini nakonec bude. A má (ne)výraznou designovou inovaci

Už několik měsíců se objevují informace, že nejlevnější iPhone 12 mini není dostatečně žádaný, že výrobce omezil jeho výrobu a že se pravděpodobně nedočká nástupce.

Jenže je nezájem a nezájem. Ano, iPhone 12 mini je nejméně žádaný iPhone z řady 12. Podle statistik Couterpointu za letošní leden byly tři modely z řady úplně nejprodávanější smartphony na světě, a to s velkým náskokem. Největší zájem je o model 12, následují dva nejdražší, tedy iPhony 12 Pro Max a 12 Pro.

Nejlevnější 12 mini je v tomto žebříčku osmý, takže ano, za sourozenci zaostává. Jenže stále je to osmý nejprodávanější model smartphonu na světě za letošní leden. Takže konkurence může jen závidět a Apple by byl hloupý, kdyby pozice přepustil konkurenci. Ostatně úplně nejlevnější iPhone SE 2020 byl desátý a zjevně je to pro Apple stále dostatečně důležitý přístroj. Celkově se Apple už dostal na pozici druhého největšího výrobce smartphonů na světě.

Není proto překvapením, že se připravuje i iPhone 13 mini. Informace pocházejí z mnoha zdrojů, v Číně se dokonce objevila fotografie prototypu, na světě jsou i rendery od italských autorů. Oficiálně samozřejmě nic potvrzeného není, do premiéry je ještě hodně času, zřejmě by měla proběhnout tradičně v září.

iPhone 13 mini se podle uniklých informací od aktuálního modelu příliš lišit nebude. Což však není žádné překvapení, celkově bude následující generace iPhonů jen evolucí současných modelů. Což je u Applu tradiční postup.

Designově by se měl změnit fotomodul. Místo dvojice objektivů umístěných v něm pod sebou se u 13 mini objektivy seřadí úhlopříčně. Což je patrné z renderů i z fotky prototypu. Vypadá to nezvykle a je ještě možné, že dojde k úpravám, ale zřejmě to má své důvody.

Apple totiž potřebuje dostat do modulu větší snímače a u objektivů pod sebou by se to zřejmě nepodařilo. A dalším důvodem může být to, že by celý fotomodul mohl být v této konfiguraci o něco tenčí. Takže by méně vystupoval z těla telefonu.