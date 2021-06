Očekávaný iPhone 13 Pro si už lze předobjednat. Není pro všechny

Není to poprvé, co ruská značka Caviar specializující se na výrobu luxusních smartphonů, jimž vévodí právě iPhony od Applu, do své nabídky s výrazným předstihem zařazuje ještě nepředstavený top model tohoto amerického výrobce.

Třeba loni začala na iPhone 12, který si kvůli dopadům koronavirových opatření odbyl svou premiéru až v říjnu, přijímat předobjednávky už koncem července. Tedy se zhruba předstihem dva a půl měsíce (více viz V Rusku už nabízí iPhone 12, i když ho Apple ještě nepředstavil).

Zájemci si tehdy předobjednávali doslova pomyslného zajíce v pytli. V té době se o návratu Applu k hranatému designu, tedy o inspiraci iPhony 4, 4S, 5 a 5s stále jen spekulovalo. Vzhled očekávané novinky byl velkou neznámou. Stejně tak její cena. Caviar to vyřešil příslibem, že zájemci za vybrané luxusní provedení ještě nepředstaveného iPhonu nezaplatí více, než kolik stojí stejné provedení v té době stále aktuálního iPhonu 11 Pro/Pro Max.



Jediné riziko, které firma brala na sebe, byla hrozba nižší marže z každého takto prodaného kusu, pokud by Apple novinky výrazně zdražil a vstupní náklady by tak pro Caviar byly vyšší. A prakticky stejné riziko podstupuje i nyní, když začíná přijímat předobjednávky na vrcholná provedení budoucího iPhonu 13. V jednom ohledu si však může být téměř jistá: základní tvary očekávané novinky by se oproti stále aktuálnímu iPhonu 12 měnit neměly. Dočkáme se spíše mezigeneračního vylepšení.

To se nebude týkat jen procesoru, ale i OLED displeje. Ten by podle zdrojů obeznámených s produkcí letošní novinky Applu měl využívat technologii LPTO, díky čemuž by měl být nejen úspornější, ale zejména by měl přinést 120Hz obnovovací frekvencí. Poprvé by kromě toho měla být uživatelům iPhonů dostupná i funkce Always-On.

Právě nový typ displeje je jednou z mála informací, kterou Caviar potenciální zájemce láká k provedení předobjednávky novinky s několikaměsíčním předstihem. Zmiňuje i baterii iPhonu 13 Pro. Ta má mít

4 352 mAh, tedy výrazně vyšší kapacitu než v případě předchůdce v podobě modelu 12 Pro s 2 815mAh baterií. Jako zdroj těchto informací uvádí ruský web AppleInsider.

Byť se v souvislosti s očekávanou novinkou zmiňuje číslovka 13, tak vzhledem k dílčím vylepšením by se zpět do hry mohl vrátit přídomek v podobě písmene s. Tím Apple ještě nedávno odlišoval vylepšené rok staré modely. Každopádně ten, kdo nechce čekat a zároveň nemá hluboko do kapsy, si již nyní může nadcházející model iPhonu zajistit provedením předobjednávky. Vybírat lze z celkem devatenácti vzorů.

Ceny začínají na 5 830 dolarech, tedy v přepočtu na více než 120 tisících korunách. Za tuto sumu je k mání model 13 Pro 128 GB se zády zhotovenými z kombinace karbonového vlákna a tvrzeného titanu. Nejdražším modelem z aktuální nabídky je Victory Pure Gold vycházející z iPhonu 13 Pro Max s 512GB uživatelskou pamětí. Tento telefon, na který je použito 205 gramů 18karátového zlata a osm diamantů, které jsou zasazeny do uměleckou rytinou vyzdobených zad, vyjde na 43 230 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 900 tisíc korun.

Z uvedených cen je zřejmé, že drobná cenová odchylka nadcházející novinky oproti cenám aktuálních iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max nemusí ruskou společnost příliš znepokojovat. A znepokojovat se nemusí ani potenciální zájemci, ti zaplatí uvedenou částku bez ohledu na to, jaké ceny Apple u letošních novinek nasadí. Caviar navíc v případě modelu z početně limitované umožní zákazníkům vybrat si pořadové čísla podle vlastní preference.

Jedinou otázkou opět je, kdy se svého luxusního iPhonu 13 Pro/Pro Max dočkají. Záležet bude zejména na tom, zda se Apple vrátí k původnímu zářijovému termínu premiéry, nebo si osvojí termín té loňské, kterou musel kvůli dopadům koronavirových opatření odsunout až na říjen.