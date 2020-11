iPhone 12 Pro sice vyrábějí v Číně, ale součástky tamodtud téměř nejsou

Zpravodajský portál Asia Nikkei zveřejnil zajímavá data o původu součástek v novém iPhonu 12 Pro. Data získal od japonské společnosti Formhault Techno Solutions, která se specializuje na analýzy, poradenství, vývoj a detailní rozbory produktů automobilového a mobilního průmyslu. Pomocí reverzního inženýrství rozebírají velkou část produkovaných mobilů a nyní přišla řada i na nový iPhone.

Výsledkem bádání je zjištění, že součástky pro tento telefon pocházejí z celého světa, tedy toho rozvinutého. Nejvíce jich pochází z Jižní Koreje, nejméně pak překvapivě z pevninské Číny.

Přitom iPhony se zatím primárně montují právě v Číně, a to buď u společnosti Foxconn, nebo Pegatron. Konkrétně modely řady 12 u první zmiňované firmy v čínských továrnách. Obě společnosti jsou tchajwanské, výrobní závody pak mají po celém světě.

Apple pravidelně zveřejňuje seznam svých dodavatelů, mezi nimiž jsou i tři společnosti s působností v Česku, ale není známo, jestli se u některé z nich vyrábějí i součástky pro iPhony 12, navíc ne vše jsou výrobci. Je to Pegatron v Ostravě, R.R. Donnelley & Sons Company v Chrášťanech u Prahy a ON Semiconductor Corporation v Rožnově pod Radhoštěm.

Ale zpět k původu součástek v iPhonu 12 Pro. Podíl jednotlivých zemí či kontinentů uvádí tabulka podle dat zveřejněných Asia Nikkei. Ale pozor, týká se to jen modelu 12 Pro, jiné modely z řady 12 mohou mít původ součástek trochu jiný, stejně jako další modely iPhonů.

Původ součástek iPhonu 12 Pro Země: Podíl součástek: Jižní Korea 26,8 % Evropa 21,9 % USA 21,9 % Japonsko 13,6 % Tchajwan 11,1 % Čína 4,6 %

Asia Nikkei připomíná, že meziročně si jihokorejské firmy jako dodavatelé součástek pro iPhony značně polepšily. A to o víc než třetinu. Displej a paměti dodává Samsung, fotografické modely pak Sony, a to všechny tři pro hlavní fotoaparát. Baterii pak dodává hongkongská pobočka japonského koncernu TDK. Procesor by pak měla produkovat tchajwanská společnost TSMC.

Apple si vybírá dodavatele pro každý svůj model zvlášť, proto je jejich seznam široký. Například pro model SE, který byl představený na jaře, dodává displej japonská společnost Japan Display. Nové dvanáctky už mají OLED panely, v jejichž produkci jsou dominantní jihokorejské značky. Vedle Samsungu patří mezi jejich dodavatele pro iPhony i LG.