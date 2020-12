Apple chce výrazně navýšit produkci iPhonů. Nemusí mu to vyjít

Apple podle zdrojů požádal o produkci iPhonů své dodavatele, nicméně dosažení plánovaného objemu výroby by mohl ohrozit nedostatek dílů. Plán bude navíc pravidelně upravován, aby se zohlednily případné změny ve spotřebitelské poptávce, uvedla agentura Reuters.



Předběžný celoroční výhled, který Apple představil dodavatelům, naznačuje, že firma hodlá v příštím roce vyrobit až 230 milionů telefonů iPhone, píše se ve zprávě listu Nikkei.

Apple v říjnu představil novou generaci iPhonu. Všechny přístroje z řady 12 dokážou využívat mobilní sítě páté generace (5G). Posunutí obvyklého termínu premiéry zapříčinila koronavirová opatření v Číně zkraje letošního roku, dotkla se i továren, v nichž se iPhony kompletují, či se vyrábí jejich komponenty. A to i přes to, že Apple po opadnutí vládních opatření tlačil na dodavatele, aby značnou časovou ztrátu v produkci stáhl (více viz Apple tlačí na dodavatele. Chce dohnat ztrátu v produkci iPhonů 12).