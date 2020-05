Evropa řeší bezpečnost sítí 5G, Huawei dostal podporu od mnoha zemí EU

Nařízení EU Toolbox on 5G Cybersecurity se zabývá kybernetickou bezpečností v mobilních sítích páté generace. Ty postupně budují operátoři po celé Evropské unii. V Česku se tak stane s největší pravděpodobností příští rok, aktuálně skončilo připomínkové řízení k nově vyhlášené aukci frekvencí pro sítě 5G.

Toolbox byl vyhlášen v lednu letošního roku a do 15. května by jednotlivé členské země měly přijmout první kroky k jeho plnění. Při vytváření balíčku měl řídicí roli tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s francouzskou Národní agenturou pro kybernetickou bezpečnost. Návrhy pravidel vychází z loňské konference Prague 5G Security Conference a z tam vytvořených takzvaných Pražských návrhů.

V principu nařízení určuje, jak hodnotit rizika při výstavbě sítí páté generace. Vedle samotných operátorů se mají hodnotit i rizika na straně dodavatelů technologií a dalších subjektů, které se budou na výstavbě a provozu sítí páté generace podílet.

V tomto směru se často mluví o čínské společnosti Huawei. Ta patří mezi lídry technologií pro sítě 5G, zároveň je však kritizována za případná bezpečností rizika. Kritika na Huawei směřuje primárně z USA a je to s největší pravděpodobností součást americko-čínské obchodní války, která probíhá již několik let. USA tlačí na Huawei i v rámci produkce chytrých telefonů, kde firma nemůže používat technologie některých amerických firem. V rámci bezpečnostních rizik nebyl zatím veřejně publikován žádný konkrétní případ.

Mluvčí české pobočky Huaweie Tomáš Kolder to vysvětluje: „Od založení společnosti Huawei nedošlo k bezpečnostnímu incidentu, který by ohrozil důvěru zákazníků a koncových uživatelů. Po celých dvacet let fungování v rámci Evropy se společnost drží unijních i národních pravidel. Huawei je zároveň jeden z klíčových přispěvatelů v oblasti vytváření bezpečnostních standardů 5G. Z celkem 1 609 návrhů podaných společností Huawei na zabezpečení 5G je více než třetina úspěšně přijata.“

Huawei uvádí, že mu vyjádřili podporu lídři států EU, včetně Německa, Polska, Rakouska, Maďarska či Francie. Aby se Huawei mohl podílet na výstavbě sítí 5G konkrétně deklarovala Belgie, Rakousko, Itálie nebo Francie. Polský regulátor pak uvedl, že vyloučení Huaweie jako dodavatele infrastruktury pro sítě 5G by znamenalo výrazné zvýšení nákladů na budování této infrastruktury. Což uvádí i studie Centra ekonomických a tržních analýz.

Tomáš Kolder k tomu dodává: „Společnost Huawei plně podporuje úsilí a kroky EU a členských států vedoucí k zajištění bezpečných sítí páté generace. Řada doporučení obsažených v souboru opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí (tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity) by mohla mít pozitivní dopad na bezpečnost infrastruktury, nicméně některá opatření s sebou mohou nést vážné právní i obchodní následky.“