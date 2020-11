5G síť stavíme kvůli průmyslu a budoucnosti, běžní občané ji nevyužijí

Poslední „koronavirové“ měsíce ukázaly, jaká je síla mobilního přenosu. Není ale vytváření vzpomínkových map na základě pohybu mobilního signálu už tak trochu za hranou ochrany soukromí lidí?

Mobilní operátoři berou osobní data nesmírně vážně a nikdy by neudělali nic, co by bylo v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů, které máme velmi přísné. I kdyby se nějaký politik rozhodl a operátory vyzval, aby sdíleli polohové údaje občanů, řekli by mu: „Sorry, zákon to neumožňuje.“ Už na jaře jsme politikům vysvětlili, že tudy cesta nevede. To by se musel změnit zákon, a do toho se tehdy nikomu z politiků nechtělo. Takže se našel jediný možný způsob – výslovný souhlas majitele telefonu. To jsou dnešní vzpomínkové mapy, jež hygiena využívá, když uzná za vhodné. Lidé jsou v oblasti udělení souhlasu velmi opatrní, jsou si dobře vědomi všech možných rizik. Bylo to vidět i v začátcích aplikace e-rouška, první verzi si stáhlo jen kolem čtvrt milionu lidí.