Lidé blázní a zapalují vysílače 5G. Myslí si, že mohou za šíření koronaviru

I v Česku nemají 5G sítě na růžích ustláno, ještě před nedávným veletočem ohledně aukce na frekvence pro mobilní sítě páté generace se proto i Český telekomunikační úřad rozhodl vyvracet různé mýty, které se začaly v souvislosti s touto novinkou vynořovat. Jenže teď má úřad jiné starosti.

Zdá se, že právě i kvůli epidemii koronaviru možná letos aukce na 5G frekvence v Česku neproběhne – a to vlastně měla původně proběhnout už loni. 5G tak v Česku čekají odklady. Je to možná trochu škoda, jak ukazuje právě současný karanténní stav, kdy lidé více využívají data a různé způsoby konektivity – mobilní sítě stávajících generací se dostávají na hranici svého vytížení a svých technických možností. A právě 5G technologie přinese kýžené navýšení kapacity a v podstatě i běžnému uživateli do budoucna zajistí to, nač byl doposud zvyklý.

Podpálené vysílače

Na druhou stranu se tak tuzemští operátoři i případná nová konkurence nemusí obávat toho, co se v souvislosti s 5G sítěmi děje například ve Velké Británii. V průběhu minulého týdne se totiž v zemi objevilo několik příkladů žhářství, které bylo zacíleno na některé základnové stanice britských mobilních operátorů. A to z toho důvodu, že se po sociálních sítích i dalších kanálech začaly šířit fámy, že za rozšíření koronaviru mohou právě 5G sítě.

Útočníci to přitom brali doslova „hlava nehlava“, takže to například v Birminghamu schytala i BTS, která 5G technologií vybavena nebyla. Objevily se dokonce i útoky na pracovníky mobilních operátorů, kteří prováděli instalace a údržbu v terénu.

Britští operátoři kvůli tomu dokonce vydali společné prohlášení, ve kterém prosí veřejnost, aby s útoky přestala. V něm připomínají, že mobilní sítě, včetně těch založených na technologii 5G, jsou dnes součástí kritické infrastruktury a slouží mimo jiné i pro potřeby záchranných složek. „Prosíme, pomozte nám to zastavit. Pokud budete svědky útoků na naše pracovníky, nahlaste to. Pokud narazíte na dezinformace, upozorněte na to,“ píše se v prohlášení britských operátorů.

Nepodložené fámy

Čtveřice britských operátorů (EE, O2, 3, Vodafone) zároveň ve svém prohlášení připomíná, že neexistuje vědecký důkaz o jakékoli souvislosti mezi 5G a koronavirem. Holým faktem je, že nový koronavirus se šíří prakticky všude, bez ohledu na to, zda tam fungují 5G sítě, či nikoli. Místa, kde 5G sítě nejsou, jsou pandemií postižena v podstatě stejně, jako ta, kde již jsou spuštěny. Stejně tak nemá šíření nemoci covid-19 žádnou souvislost s přítomností jakýchkoli jiných bezdrátových technologií.

Petice proti 5G se podepisují už i v Česku Vlna nevole proti testování rychlých mobilních 5G sítí se zvedla v Jeseníku. O zkušební provoz lázeňské město usilovalo, uspělo, jenže část obyvatel má nyní obavy z údajných možných negativních vlivů na zdraví. Proti testování nové technologie už vznikla i petice.

Obecně platí, že 5G sítě nemají žádný jiný zdravotní dopad na lidský organismus, než dosavadní mobilní sítě či další bezdrátová vysílání. I standard 5G se drží hluboko pod všemi limity pro neionizujícího elektromagnetického záření, které jsou stanoveny. Mimochodem, největším zdrojem tohoto neionizujícího záření je Slunce a elektromagnetické záření vytvářené člověkem je jen malým příspěvkem k jeho výkonu. To, že toto záření s sebou nese informaci, je jen jeho chytré využití a nemá na jeho účinky na lidský organismus žádný vliv.

Zároveň platí, že 5G sítě ve velké části využívají frekvence, které již využívány byly a jsou. Pásmo 700 MHz se doposud používá (či používalo) pro televizní vysílání ve standardu DVB-T, kde jsou mimochodem vysílací výkony vyšší než vysílací výkon 5G vysílače. Pásmo 3,5 GHz, které je dalším typicky používaným, pak leží například mezi obvyklými pásmy standardu wi-fi: to používá obvykle frekvence 2,4 a 5 GHz, přičemž v obydlených oblastech jsme těmto sítím vystaveni téměř neustále. I pásmo okolo 3,5 GHz už mělo a má svá různá využití, fungují na nich některé lokální sítě pro internetovou konektivitu, dříve bylo využíváno například pro technologii WiMAX.

Paniku a nevoli vůči 5G sítím kvůli možným negativním vlivům na zdraví se snaží mírnit různé organizace a studie. Například Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) říká, že po více než sedmiletém výzkumu nenašla žádné důkazy o tom, že by 5G sítě představovaly riziko pro lidské zdraví. „Celkové vystavení všem signálům 5G mobilních sítí zůstává na úrovni obvyklé pro stávající mobilní sítě a tedy hluboko mezinárodními bezpečnostními pokyny,“ píše se zase v prohlášení k tématu u organizace GSMA.

Na vyvracení mýtů ohledně 5G se už loni na jaře dala například Švýcarská telekomunikační asociace (ASUT). I ve Švýcarsku se přitom před časem zvedla nevole vůči zavádění 5G sítí a objevila se informace o zastavení jejich výstavby. I tato informace byla ovšem zavádějící.