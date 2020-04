Koronavirus ovlivnil i aukci 5G. Připomínky lze nově uplatnit až do května

„Při stanovení prodloužené lhůty ČTÚ zohlednil skutečnost, že diskuse se zástupci sektoru k problematice podmínek výběrového řízení probíhaly již před vlastním zahájením veřejné konzultace. Proto přihlédne ke všem připomínkám, které obdrží nejpozději do 4. května 2020,“ informoval úřad v tiskové zprávě s tím, že zohlednil současnou nepříznivou situaci a vyhověl společné žádosti asociací a sdružení zastupující podnikatele na telekomunikačním trhu.



Podle původního plánu mělo nyní na uplatnění připomínek k návrhu podmínek chystaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz zbývat posledních devět dnů, podány měly být nejpozději do čtvrtka 16. dubna. V takovém případě úřad předpokládal, že samotná aukce by započala v průběhu června. Nelze tak vyloučit další odsunutí termínu jejího zahájení.

ČTÚ věří, že „tento časový prostor umožní všem zájemcům připravit a předložit relevantní připomínky tak, aby finální podmínky připravovaného výběrového řízení byly nastaveny optimálně pro naplnění jeho zamýšlených cílů“. O dalším postupu v přípravě výběrového řízení bude průběžně informovat.

Veřejnou konzultaci upravených podmínek aukce kmitočtů pro 5G sítě zahájil úřad až v pondělí 16. března. Kvůli směřování aukce kmitočtů pro sítě 5G se totiž rozhořel spor mezi tehdejším předsedou ČTÚ Jaromírem Novákem a ministerstvem průmyslu a obchodu. Ten vyústil v Novákovu rezignaci (více viz Šéf ČTÚ Novák rezignoval ke konci měsíce. Vláda ho odvolala okamžitě), jeho původní odvolání vláda později zrušila.

Úřad nově například v pásmu 700 MHz ustoupil od přímého vyhrazení jednoho bloku o velikosti 2x10 MHz pro nové zájemce s tím, že jednotlivý účastník výběrového řízení může získat maximálně 2×10 MHz. V pásmu 3,5 GHz byl spektrální limit stanoven na 60 MHz pro stávající operátory a 100 MHz pro ostatní operátory. Tyto limity mohou být ovšem v případě nedostatečné poptávky navýšeny.



Z předmětu výběrového řízení je nově vyjmut úsek 3 400 až 3 440 MHz, který bude určen pro řešení k podpoře průmyslu 4.0. Bližší podmínky využívání tohoto úseku stanoví ČTÚ samostatně mimo podmínky výběrového řízení. Došlo také k rozšíření závazku národního roamingu ve prospěch nových operátorů.

„Držitelé přídělů v pásmu 700 MHz, kteří jsou stávajícími operátory, budou povinni poskytnout národní roaming nejen ve prospěch případného nového operátora se ziskem kmitočtů v pásmu 700 MHz, ale i všech nových operátorů, kteří jsou, nebo budou držiteli rádiových kmitočtů v celém pásmu 3 440 až

3 800 MHz,“ informoval ČTÚ v březnu.

Nicméně podle právníků obsahují podmínky aukce 5G, která by do státního rozpočtu měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun, řadu pravidel s potenciálem zásadně pokřivit soutěž na trhu. Právě v souvislosti se zahájením veřejné konzultace podmínek na to upozornila Asociace provozovatelů mobilních sítí (více viz Právníci varují, nové podmínky aukce 5G jsou v rozporu s evropským právem).