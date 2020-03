Vláda potichu zrušila odvolání bývalého šéfa ČTÚ. Napravuje své chyby

V pondělí 9. března vláda nenápadně schválila na návrh ministerstva průmyslu a obchodu usnesení, kterým se ruší odvolání bývalého předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka. V usnesení se přímo píše, že vláda mění původní usnesení z 27. ledna letošního roku, a to tak, že první bod, tedy odvolání Nováka, ruší. Mění se i datum jmenování nové šéfky úřadu Hany Továrkové do funkce: namísto 28. ledna jej usnesení mění na 1. února.

Ministerstvo tak pod vedením Karla Havlíčka napravuje chyby, které v rámci hektického boje o aukci vytvořilo a na které odborníci, zejména server Lupa.cz, poukazovali. Původní usnesení totiž nebylo v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, kterým se v tomto případě musí státní úřady řídit a který upravuje mimo jiné i fungování ČTÚ.

Formálně špatně bylo například to, že vláda odvolala Nováka z funkce předsedy, ale ponechala mu mandát člena Rady ČTÚ. Jenže podle zákona funkce předsedy může v tomto případě předčasně zaniknout jen tak, že skončí jeho členství v radě. Nastala i další drobná pochybení.

Na obsazení ČTÚ ovšem formální krok vlády nic nemění. Důvodem je to, že sám Novák ještě před svým odvoláním podal z obou svých funkcí rezignaci s platností k 31. lednu. Změněné usnesení tedy tento fakt reflektuje – Novák odvolán nebyl, odstoupil sám k 31. lednu a od 1. února ho tedy ve funkci nahradila nová předsedkyně Hana Továrková.

To mimochodem znamená, že pokud Továrková po svém původním nástupu do funkce v období od 28. do 31. ledna učinila v této funkci nějaká rozhodnutí, tato neplatí. Zda k něčemu takovému došlo, se redakci nepodařilo zjistit, nicméně je pravděpodobné, že podobně jako u vládního usnesení mohlo u takových rozhodnutí dojít k následné změně data účinnosti.

Nenápadná změna jen ukazuje, jak zbrkle a přehnaně vláda a ministerstvo situaci okolo změn v aukci řešily. Namísto toho, aby se pokusily vyhnout jakýmkoli komplikacím, došlo k demonstrativnímu a ve skutečnosti neplatnému odvolání předsedy, který sám předtím podal rezignaci a měl ve funkci za pár dní skončit.