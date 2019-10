Huaweii není možné věřit, prohlásil zástupce USA. Nesmysl, bouří se firma

„Vnímám průběžnou snahu vlády Spojených států šířit nepravdivé fámy o společnosti Huawei. Evropa se však o rozvoji sítí páté generace rozhodne sama. Společnost Huawei vítá přístup Evropské unie k bezpečnosti sítí 5G, který je založený na faktech. Huawei je skutečně klíčovým partnerem pro technologickou suverenitu Evropy,“ uvedl hlavní zástupce Huawei při evropských institucích Abraham Liu v reakci na Strayerův příspěvek v panelové diskusi nazvané Bezpečná infrastruktura 5G jako páteř digitální transformace.

Strayer poznamenal, že Huaweii není možné věřit. Podle něj prý navrhl systém, který krade uživatelská data a předává je čínské vládě, kterou je společnost údajně kontrolována. Čínská firma ovšem tato obvinění kategoricky odmítla, podle ní jsou všechny Strayerovy poznámky nepravdivé.

„Za poslední tři desetiletí společnost Huawei poskytovala služby třem miliardám lidí na celém světě bez jakéhokoli většího bezpečnostního incidentu a neexistuje žádný důkaz o tom, že nám není možné věřit, že zajistíme bezpečné telekomunikační výrobky,“ reagoval Huawei v oficiálním prohlášení s tím, že má špičkový robustní systém pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

V této souvislosti společnost připomněla letos otevřené bruselské Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti. Právě v něm mohou vlády, standardizační agentury či její partneři zjistit více o aktivitách Huaweie a jeho technologických procesech (více u kolegů na Technetu: Huawei bojuje s panikou: Přijďte si všechny naše systémy otestovat sami).

Tvrzení, že Huawei krade data občanů, označil Liu za více než směšné. „Jakákoliv společnost, která by něco takového udělala, by byla na trhu znemožněna. Náš závazek je zajišťovat nejbezpečnější a nejvýkonnější výrobky 5G na světě. Nikdy jsme nezavedli – a nikdy bychom ani nepomysleli na to zabudovat – takzvaná zadní vrátka (backdoor) do našich zařízení,“ dodal.

V této souvislosti lze připomenout dřívější prohlášení samotného zakladatele společnosti. Žen Čeng-fej se letos v květnu nechal slyšet, že by společnost raději zavřel, než aby měl být čínskou vládou donucen k předávání údajů o zákaznících Huaweie (více viz Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huawei).

Právě kontrola čínskou vládou byla další ze Strayerových poznámek na adresu Huaweie. Podotkl mimo jiné to, že je firma vládou financována a čínský zákon o zpravodajské službě jí ukládá povinnost spolupracovat na špionážních aktivitách.

„Společnost Huawei je soukromá firma, kterou plně vlastní její zaměstnanci. Máme jasně definovanou vlastnickou strukturu a strukturu řízení. Žádná vládní organizace ani jiná externí organizace nemá ve společnosti Huawei žádný podíl, ani společnost v žádném ohledu nekontroluje,“ zareagovala společnost.

„Nezískáváme ani levné půjčky či úvěry od čínských bank. Ve skutečnosti osmdesát procent z každého eura našeho financování pochází z bank mimo Čínu,“ dodala v prohlášení. K zákonu o zpravodajské službě pak podotkla, že neplatí mimo území Číny. Firma je prý velmi důsledná v dodržování zákonů každé země, ve které působí.