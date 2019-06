Huawei prosí vývojáře aplikací, aby počítali i s jeho obchodem

Podle informací serveru XDA Developers oslovuje Huawei některé vývojáře populárních aplikací na Google Play, aby publikovali svůj software i v AppGalery, tedy aplikačním obchodu, který běžně najdete v telefonech značky Huawei a Honor a slouží jako alternativní zdroj aplikací. V případě, že by Huawei skutečně přišel o licenci na operační systém Android, právě AppGallery bude hlavním zdrojem aplikací pro budoucí modely.

V současnosti se ještě nic neděje, stále totiž platí původní devadesátidenní odklad vládního rozhodnutí (více v článku Huawei dostal výjimku i na aktualizace. Ale jen na několik týdnů). Ovšem po uplynutí této lhůty se mohou naplnit i ty nejhorší předpovědi a Huawei musí být na takovou situaci připraven, chce-li následný poprask alespoň nějak ustát. Vlastní aplikační obchod je alespoň částečným (byť ne ideálním) řešením.

V e-mailu, který Huawei zasílá vývojářům, stojí, že AppGallery má měsíčně 270 milionů aktivních uživatelů na celkem 350 milionech prodaných smartphonech značky Huawei, z nichž polovinu tvoří ty na západních trzích. Huawei slibuje plnou podporu vývojářům a jejich aplikacím, které by chtěli do AppGalery umístit, stejně tak jako členství v komunitě vývojářů, kterých je podle Huaweie přes půl milionu.

Na ztrátu licence Androidu však u Huaweie nakonec nemusí dojít, nelíbí se to ani samotnému Googlu. Podle něj obchodní restrikce proti Huaweii přinášejí rizika pro národní bezpečnost USA. Obává se totiž, že by se kvůli nim mohla čínská firma pustit do vývoje vlastní, hackerským útokům méně odolné verze Androidu. Google se tedy snaží, aby měl Huawei i nadále přístup k plné verzi jeho systému (více v článku Google kope za Huawei. Chce mu poskytovat plnou verzi Androidu).