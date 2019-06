Tučný evropský účet při vyloučení Huaweie: o 55 miliard eur dražší 5G sítě

Analýza je podle Reuters součástí zprávy svazu GSMA reprezentujícího zájmy mobilních operátorů a zkoumá dodatečné náklady, které by přinesl úplný zákaz účasti čínských společností Huawei Technologies a ZTE na výstavbě 5G sítí v Evropě.



„Polovina (odhadovaných dodatečných nákladů) by byla důsledkem toho, že pokles konkurence na trhu se zařízeními pro mobilní sítě by evropským operátorům přinesl vyšší vstupní náklady. Navíc by operátoři museli před realizací 5G vylepšení nahradit existující infrastrukturu,“ cituje Reuters ze zprávy.

Firmu Huawei již kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace Spojené státy, které nyní stejné opatření vyžadují i po svých spojencích (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže). Spolupráci z Huaweiem zakázaly i novozélandské a australské úřady, více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii, Velká Británie společnosti znemožní přístup k citlivým částem systému Více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením.



Technologie Huawei využívají i všichni tři čeští mobilní operátoři a také největší provozovatel telekomunikačních sítí CETIN. Před výrobky čínské firmy varoval vedle amerických úřadů i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad.

Zástupce firmy CETIN v březnu prohlásil, že určitá rizika u technologií Huawei existují, ale lze je zvládnout. Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček začátkem května uvedl, že z tendrů na nejrůznější zakázky v ČR, včetně výběrových řízení souvisejících se sítěmi 5G, by dopředu neměl být vyřazen žádný zájemce, tudíž ani Huawei.

Již začátkem roku nicméně stát vyloučil právě Huawei z obří zakázky. Finanční ředitelství této čínské společnosti zablokovalo záměr dělat portál Moje daně za více než půl miliardy korun. Huawei toto opatření označil za diskriminaci založenou na nepodložených obviněních (více viz Stát vyšachoval Huawei z obří zakázky. Je to diskriminace, tvrdí firma).

Firma obvinění ze špionáže pro čínský komunistický režim dlouhodbě odmítá. Zakladatel a generální ředitel Huaweie Žen Čeng-fej se v květnu nechal slyšet, že by firmu raději zavřel, než by se podílel na špionáži (více viz Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huaweie).