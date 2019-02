Huawei si ohlídáme, tvrdí Britové. Bourají americkou snahu o bojkot firmy

Americký viceprezident Mike Pence během víkendové bezpečnostní konference v Mnichově varoval před spoluprací s čínskou telekomunikační firmou Huawei, kterou spojuje s rizikem špionáže. Britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) to však tak dramaticky nevidí.



O neveřejném stanovisku tohoto úřadu informoval s odkazem na dva zdroje list Financial Times. NCSC patří pod britskou zpravodajskou službu GCHQ. Její bývalý šéf Robert Hannigan témuž listu dříve řekl, že NCSC „nikdy nenašla důkazy o škodlivé kybernetické činnosti čínského státu prostřednictvím firmy Huawei“.



NSCS ve Velké Británii není samo. Šéf tajné služby MI6 sir Alex Younger celou kauzu označil za „komplikovanou“ s tím, že přímo zakazovat výrobky od společnosti Huawei není nutné.

Ty v současnosti využívá řada mobilních operátorů k budování rychlých sítí páté generace 5G. Spojené státy naopak zdůrazňují rizika spojená s napojením firmy na čínskou vládu a s hrozbou špionáže.

Huawei nařčení odmítá

USA poukazují na vazbu zakladatele Huawei na čínskou armádu nebo na zákon o zpravodajských informacích, který Čína schválila v ­roce 2017. Američané upozorňují, že díky němu mohou být data jakékoli čínské firmy využívána k naplňování politických cílů vlády.

Firma Huawei se brání a zdůrazňuje, že patří jejím zaměstnancům, a ne čínské vládě. Odmítá rovněž jakákoli nařčení z umisťování „zadních vrátek“ do svých systémů.

Mnozí mobilní operátoři na výzvy USA zareagovali. V Británii přestali používat vybavení od Huawei tamní Vodafone a operátor EE. Rozhodující však bude stanovisko, které k ­využívání technologie od Huawei při budování sítí 5G zaujme britská vláda. Měla by tak učinit letos na jaře.

Pokud dá na doporučení NCSC, mohlo by to zásadním způsobem ovlivnit postup ostatních evropských zemí. Velká Británie je totiž jediným evropským zástupcem ve spolku Five Eyes, který sdružuje zpravodajské služby pěti anglofonních zemí včetně USA. Má tak přístup ke zpravodajským informacím, na něž ostatní evropské země nedosáhnou.

Postup dalších členů tohoto spolku vůči Huawei byl zatím mnohem tvrdší. Austrálie a Nový Zéland zakázaly využívání jejích technologií, Kanada podobný postup zvažuje. Její rozhodování podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg ovlivňuje hlavně fakt, že Čína momentálně drží několik Kanaďanů ve vazbě. Jde o reakci na zatčení finanční ředitelky a současně dcery zakladatele společnosti Huawei, k­ němuž v Kanadě došlo loni v prosinci.

Smířlivý britský přístup k Huawei by tak kromě koordinované reakce spolku Five Eyes naboural snahu o ­společnou reakci na evropské úrovni, pro kterou se minulý týden vyslovil lucemburský premiér, nebo snahu o společné řešení na úrovni NATO.

USA kritizují Huawei dlouhodobě

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg na zmíněné mnichovské konferenci listu Financial Times řekl, že Aliance bere kauzu Huawei „velice vážně“ a že několik jejích členů se pro koordinovaný postup vyslovilo.

Nejtvrději se zatím vůči čínské firmě chovají Spojené státy, kde je Huawei pod drobnohledem dlouhodobě. Tamní Kongres firmu označil za bezpečnostní riziko už v roce 2012. Loni v únoru varovala šestice šéfů zpravodajských služeb Američany, aby nepoužívali telefony od čínské firmy. Ředitel FBI Chris Wray tehdy uvedl, že je rizikem dovolit jakékoli společnosti „zavázané zahraniční vládě“ vstup do telekomunikační infrastruktury.

Od loňska navíc nemohou výrobky Huawei používat američtí úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Agentura Reuters v prosinci s odkazem na nejmenované zdroje informovala, že prezident Donald Trump dokonce zvažuje zákaz využívání vybavení od Huawei pro všechny americké firmy.

Také Česko se k čínskému gigantu staví obezřetně. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 17. prosince varoval před používáním hardwaru a softwaru od Huawei. Některé vládní úřady se přístrojů této značky zbavují.