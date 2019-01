Huawei přišel v Česku o obří zakázku, finanční správa ho vyřadila z tendru

Po varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) jde o první případ vyloučení ze zakázky a tím i možný predecent. A Číňané ho chtějí zvrátit.

Portál Moje daně je vlajkovým projektem ministerstva, který ještě jako ministr financí představoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Čechům by v budoucnu měl dle slibů mimo jiné výrazně zjednodušit podávání daňových přiznání.



Půlmiliardový tendr se ale teď změnil v první bojiště o to, zda mamutí čínská technologická firma Huawei v Česku přijde o možnost dodávat státu kritickou infrastrukturu. Spor, který se dosud odehrával téměř výlučně v politické rovině, se tím naplno přenesl i do zápolení o velký státní byznys.

Generální finanční ředitelství totiž po tom, co NÚKIB proti firmám Huawei a ZTE vydal varování, podmínky rozběhlé soutěže o zhotovení portálu upravilo tak, že čínská firma nemá šanci kvůli bezpečnosti uspět.

A to navzdory tomu, že dle insiderů byla doteď favoritem. Připravovaný portál totiž bude shromažďovat citlivá data a čínský zhotovitel by tak dle posouzení finančního ředitelství mohl být bezpečnostním rizikem.

„Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je ze zákona pro Finanční správu závazné, jsme tedy povinni se jím řídit,“ prohlásil mluvčí GFŘ Petr Habáň s tím, že podrobnosti úřad zveřejňovat nebude.

Detaily o průběhu tendru ale MF DNES dohledala ve věstníku veřejných zakázek. Tam GFŘ zveřejnilo dotazy, které k soutěži vznesly zainteresované společnosti, tedy i Huawei. A ukazuje se, že se čínská firma rozhodla proti českému postupu bránit.



Klíčový precedent

Jak dopadne tendr na zhotovitele portálu Moje daně je přitom zásadní i pro další zakázky. NÚKIB totiž ve své metodice tvrdí, že dle současného zákona o veřejných zakázkách není problém firmy Huawei a ZTE kvůli bezpečnostní hrozbě ze soutěže vyřadit. Otázkou však je, jestli argumentace kyberúřadu obstojí i u antimonopolního úřadu, u něhož mohou účastníci tendr napadnout, případně následně u soudů.

Vyloučení ze soutěže o zakázku je pro Huawei důležité zpochybnit i proto, že dle informací MF DNES konkrétní „mustr“ finančního ředitelství už přebralo i několik dalších institucí. Je tedy jakýmsi precedentem.

„Nemáte důkazy“

Číňané se tak například pokoušejí získat interní analýzu, na základě které GFŘ Huawei z premiérové zakázky vyřadilo. NÚKIB totiž po institucích striktně nepožaduje automatické vyškrtnutí Huawei, ale zvážení, zda čínský dodavatel představuje pro jejich systémy hrozbu. Dokument však úřad odmítl vydat.

„Analýzu rizik není možné poskytnout, protože obsahuje informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické ochrany zadavatele,“ stojí v odpovědi zveřejněné minulý týden.



GFŘ ovšem v zadávacích podmínkách požadovalo také to, ať zhotovitel nebo jeho subdodavatelé „nejsou vlastněni společnostmi, které mohou představovat ohrožení zájmů ČR nebo NATO“. Což v případě Huawei může plynout například ze zprávy BIS, která před firmou varovala už v roce 2013.

Huawei nicméně argumentuje, že takové důkazy nejsou aktuální. „Ve zprávách BIS ani Vojenského zpravodajství za rok 2018 jsme nebyli explicitně jmenováni a neexistuje konkrétní důkaz o tom, že bychom představovali bezpečnostní riziko pro výše uvedené země.“ A dodává, že taková podmínka odporuje zákonu o veřejných zakázkách.

GFŘ následně podmínky tendru skutečně upravilo a tuto pasáž z něj vyškrtlo.

Huawei: máme certifikát kvality

Firma založená někdejším důstojníkem čínské armády argumentuje i nedávným získáním certifikátu kvality ISO, který se podle ní vztahuje také na zabezpečení informací.

Paradoxně právě včera však USA oficiálně obvinily čínský kolos a jeho finanční ředitelku a dceru zakladatele Meng Wan-čou z průmyslové špionáže a podvodů (Více čtěte zde).

V Česku Huawei čeká i na to, zda dostane bezpečnostní prověrku. To, že o ni požádala, firma oznámila vloni v červnu. Jenže podle zdrojů z bezpečnostní komunity není po varování NÚKIB příliš pravděpodobné, že by ji získala.

Tendr na vyhotovení daňového portálu bude běžet až do února. Potom, co po varování NÚKIB finanční ředitelství upravilo podmínky soutěže, prodloužilo také její trvání.

Zatraceně dobrá cena

Až do revize podmínek soutěže na daňový portál patřila Huawei k jasným favoritům. Experti na IT z oblasti státních úřadů se mimo záznam shodují, že ceny čínské technologické firmy jsou často ve výběrových řízeních nejnižší. A vzhledem k tomu, že pro státní správu bývá nejdůležitějším kritériem právě cena, Huawei je úspěšná. Bezpečností experti přitom spekulují, že je to proto, že čínská strana strategické zakázky dotuje.

Boj o Huawei zůstává dále živý i v politické sféře. Předevčírem se mimo jiné i kvůli dění kolem čínské technologické firmy sešel v Lánech premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem, který se čínské firmy opakovaně zastává.



MF DNES už přitom informovala, že čínský gigant nemusí být poslední, komu bude zapovězen vstup do citlivých státních zakázek. Krok před zákazem kvůli podezření ze spolupráce s vládními hackery je v Česku i ruský antivirus Kaspersky. Používá ho například VZP, která skladuje citlivá osobní data více než 6 milionů lidí. (Více čtěte zde.)