Majitelům nových huaweiů hrozí, že přijdou o Facebook

O zákazu předinstalace svých aplikací informovala agenturu Reuters přímo společnost Facebook. Více se ovšem k této záležitosti nechce vyjadřovat. Není tak jasné třeba to, kdy zákaz nabyl platnosti. K věci se odmítl vyjádřit i Huawei.

Co to znamená pro uživatele telefonů tohoto čínského výrobce? Na všech nových modelech, které ještě neopustily továrnu, již nebudou předinstalovány aplikace Facebook, WhatsApp či Instagram. Podle Reuters bude nicméně možné si tyto aplikace stáhnout z aplikačního obchodu Googlu.

Jenže to nemusí mít dlouhého trvání. Nezmění-li americká vláda svůj postoj k Huaweii, pak po uplynutí devadesátidenního odkladu totiž hrozí, že Huawei ztratí přístup ke službám Googlu, tedy i k aplikačnímu obchodu Google Play a všem jeho aplikacím. Nové modely by se tak staly mimo domácí čínský trh neprodejné (více viz Huawei ztrácí přístup k Androidu. Bez něj budou jeho smartphony neprodejné).

Stávající uživatelé telefonů Huawei (a potažmo i Honor) mohou být nicméně v klidu, aktuální opatření ze strany Facebooku se jich nedotkne. I nadále budou moci jeho aplikace používat, společnost garantuje i aktualizace.

Zákaz Facebooku je dalším z řady opatření amerických společnosti poté, co USA v polovině května zařadily Huawei na černou listinu. Americké podniky tedy potřebují zvláštní povolení, aby mohly čínské společnosti dodávat své produkty. Krátce poté sice Washington obchodní restrikce vůči Huawei zmírnil, ale jen na tři měsíce, jak již bylo uvedeno výše.

Americká společnost Google již dříve uvedla, že po uplynutí této lhůty omezí firmě Huawei používání svého operačního systému Android. Obchod Play i všechny další aplikace Googlu nicméně zůstanou dostupné na současných modelech.

Čínský podnik tvrdí, že se na americké restrikce připravil, a slibuje, že se s problémy plynoucími z těchto restrikcí dokáže vypořádat. Někteří zákazníci v evropských a asijských obchodech nicméně agentuře Reuters sdělili, že se zdráhají kupovat telefony Huawei kvůli nejistotě, která kolem nich panuje.

Huawei je druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě za jihokorejským konkurentem Samsung. Analytici oslovení agenturou Reuters nicméně minulý měsíc uvedli, že odbyt telefonů Huawei by mohl letos v důsledku amerických sankcí klesnout až o čtvrtinu. Nevyloučili ani možnost, že telefony této značky by časem mohly zcela zmizet z mezinárodního trhu (více viz Chtěl být jedničkou, teď analytici Huaweii předpovídají krušné časy).