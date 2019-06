Huawei prý omezuje objednávky součástek. Firma to však nadále popírá

Podle japonského listu pokles zakázek od Huaweie potvrdil například výrobce čipů TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Nikkei s odvoláním na zdroje obeznámené se situací rovněž uvedl, že čínská společnost snížila odhad dodávek chytrých telefonů ve druhém pololetí, a to o 20 až 30 procent.



Mluvčí Huaweie nicméně agentuře Reuters sdělil, že globální výroba zůstává na běžných úrovních. Dodal, že firma nezměnila svůj cíl pro prodej chytrých telefonů.

Ve stejném duchu se Huawei již vyjádřil k podobným informacím hongkongského listu South China Morning Post, podle kterého společnost už produkci svých smartphonů snížila. Deník totiž s odkazem na nejmenovaný zdroj z tchajwanské společnosti Foxconn informoval, že bylo zrušeno několik linek na výrobu chytrých telefonů Huawei (více viz Huawei popírá, že by snížil výrobu smartphonů. Vše je prý v normálu).

Washington minulý měsíc zařadil Huawei na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby této čínské společnosti mohly dodávat své produkty. Huawei tak náhle ztratil třeba licence na služby jinak otevřeného systému Android od Googlu, což z jeho smartphonů činí zcela nekonkurenceschopné produkty mimo domácí čínský trh.

Americké ministerstvo obchodu sice následně restrikce vůči této společnosti dočasně na tři měsíce zmírnilo (více viz Huawei dostal výjimku i na aktualizace. Ale jen na několik týdnů), i tak s ní ovšem globální technologické společnosti omezují své obchodní vztahy. Ruce pryč od Huaweie tak dávají například i přední britské společnosti.

Největší britský mobilní operátor EE totiž informoval, že nebude nabízet 5G smartphony této čínské značky. A to kvůli nejistotě, zda budou zařízení podporována po celou dobu své životnosti. Britský výrobce procesorů ARM pak s okamžitou platností pozastavil veškeré obchodní vztahy s Huaweiem. Prý aby vyhověl americkým nařízením, v návrzích čipů totiž využívá technologie amerického původu.

Najdou se ale i společnosti, které nevidí důvod, proč by měly s Huaweiem spolupráci ze své strany ukončovat. Jde například o již v úvodu zmíněnou tchajwanskou společnost TSMC, která má s oběma ekonomickými velmocemi, mezi nimiž zuří obchodní válka, totiž samostatné a vzájemně nesouvisející smlouvy. Je tedy rozhodnuta nadále spolupracovat jak s americkými, tak i čínskými obchodními společnostmi (více viz Konečně dobrá zpráva pro Huawei. Klíčový dodavatel mu nedal košem).

Huawei je druhým největším výrobcem chytrých telefonů za jihokorejským konkurentem Samsung, ještě začátkem roku měla společnost ambiciózní cíl stát se v následujících letech tržní jedničkou (více viz Huawei si brousí zuby na Samsung. Do dvou let chce být jedničkou na trhu). Analytici oslovení agenturou Reuters nicméně v květnu uvedli, že odbyt telefonů Huawei by mohl letos v důsledku amerických sankcí klesnout až o čtvrtinu. Nevyloučili ani možnost, že telefony této značky by časem mohly zcela zmizet z mezinárodního trhu (více viz Chtěl být jedničkou, teď analytici Huaweii předpovídají krušné časy).