Snazší změna operátora má zelenou. Novela míří k prezidentovi

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi klesne podle novely z 20 procent na pět procent z ceny, která ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic (více viz Takto by měl vypadat odchod od operátora. Po třech měsících bez sankce).

Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora se zkrátí z deseti dnů zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.

Novela bude účinná od dubna příštího roku. Operátoři už dříve uváděli, že se změnami počítali.

Předloha také výslovně stanoví, že přenesení telefonního čísla je bezplatné. Operátor by ovšem mohl zpoplatnit vrácení nespotřebovaného kreditu.

Vznikne také kalkulátor, díky němuž by si klienti mohli nezávisle porovnat ceny jednotlivých operátorů. Srovnávací nástroj provozovaný Českým telekomunikačním úřadem by hodnotil také kvalitu služeb. Zákon také zavede sankce za nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a za textové zprávy do zahraničí v rámci Evropské unie.