Ceny tarifů by mohly klesnout na polovinu, míní poslanec Nacher

„Operátoři zkouší, co my všechno zvládneme a co jsme ochotní platit,“ reagoval Patrik Nacher na dotaz Pavla Štrunce, který se v pořadu Štrunc! poslance za ANO dotazoval, proč máme v Česku drahá mobilní data.

Nacher předpokládá, že situace by se mohla zvrátit. Vzpomněl přitom na téma, které ho před lety dostalo do politiky, a to vysoké bankovní poplatky. Podotkl, že díky tlaku na banky dnes Češi platí méně než klienti v okolních zemích.

„Předpokládám, že když se tomu budeme stejně věnovat i u mobilních dat a mobilních služeb, tak se to může také postupně otočit,“ uvedl v rozhovoru pro portál Info.cz.

Podle Nachera není úspěšná změna ovšem jen v rukách legislativy, iniciativu musí vyvinout i samotní zákazníci. A to třeba tím, že budou veřejně mluvit o cenách, za něž využívají třeba právě služby mobilních operátorů. Lidé by se neměli bát a už z principu by měli jako vyjádření nesouhlasu se situací na trhu jít do změny poskytovatele mobilních služeb. A to i přes to, že je to podle Nachera v současnosti komplikované a nepříliš komfortní.

Dodejme, že třeba na převedení telefonního čísla k novému poskytovateli má operátor v současnosti deset dnů a výše sankce za předčasné ukončení smlouvy činí 20 % ze součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce úvazku. Nicméně třeba živnostníci musí doplatit všechny zbývající paušály v plné výši, sankce za předčasný odchod je tedy 100 %.

Řeč přišla mimo jiné i na tlak ze strany regulačních orgánů. V této souvislosti Nacher podotkl, že ceny mobilních služeb za poslední roky znatelně klesly. Vzpomněl na doby, kdy platil měsíčně tři čtyři tisíce, přičemž dnes platí méně než tisícikorunu. „Teď je to tlak na to, že i tato cena není konkurenční ve srovnání s průměrem v Evropě,“ dodal Nacher. Vzpomněl tak srovnání Evropské komise, v nichž Česko vychází jako jeden z nejdražších unijních států, co se ceny za mobilní data týče (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších).

Poslanec za ANO se nicméně domnívá, že už jen probírání tohoto tématu veřejně, ačkoli není novela ZEK ve Sněmovně ještě přijata, spoustu zákazníků přiměje k přechodu k jinému poskytovateli, ačkoli to není komfortní. A motivovat by jeho veřejné probírání mohlo i samotné operátory.



„Troufám si říci, že snížení cen rozpoznáme ještě před účinností toho zákona,“ dodal poslanec za ANO. Ceny by podle něj mohly klesnout na polovinu těch současných. Tarif s neomezenými službami a 5 GB dat by tak nevyšel na více než 500 korun.



Řeč přišla i na počet síťových mobilních operátorů na tuzemském trhu a roky očekávaný vstup čtvrtého hráče, který by mohl rozvířit stojaté vody. Podle Českého telekomunikačního úřadu totiž tuzemský mobilní trh vykazuje znaky tacitní koluze, tedy formy oligopolu, kdy operátoři neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale kdy postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky (více viz Operátoři jednají ve shodě, tvrdí ČTÚ. Doplácejí na to zákazníci).

Právě současná situace může být podle Nachera velkou překážkou pro vstup nového mobilního hráče. Žádný z operátorů nemá totiž zájem vstoupit na trh, kde jsou zákazníci operátorů pod pohrůžkou sankcí drženi u současného poskytovatele.

„Ten (nový) operátor bude mít samozřejmě velké náklady. A každý chce, aby se mu náklady vrátily, aby tam byl nějaký výnos ... a v té chvíli, když přijdete do prostředí, které skutečně funguje, řekněme, oligopolně, ale hrozně rigidně zatuchle, to znamená, že tady je 75 % lidí vázáno smlouvami a nejsou ochotni přejít, protože platí pokuty ... tak v té chvíli vlastně oslovujete jednu čtvrtinu trhu. A my jsme sami o sobě malým trhem,“ zmínil Nacher s tím, že vstup do takového prostředí se novému hráči nevyplatí.

Před vstupem čtvrtého operátora je tedy situaci na českém mobilním trhu potřeba uvolnit, a to především výrazným snížením, anebo úplným zrušením sankcí za předčasné ukončení smlouvy. Druhou otázkou je, jak Český telekomunikační úřad nastaví pravidla pro národní roaming, tedy do jaké míry a jak dlouho bude moci nový operátor využívat stávající infrastrukturu stávajících operátorů.

„Lákat sem někoho do prostředí, kde si na klienty nic moc sáhnout nemůžete i v tak malé zemi, jako jsme my, by vypadalo jako takový výkřik a řekneme ‚chceme čtvrtého operátora a on se nepřihlásil‘,“ řekl Nacher. Čtvrtý operátor současně se zjednodušením změny poskytovatele by podle poslance za ANO způsobí snížení cen a v důsledku operátory přiměje k větší péči o zákazníky.

„A to nejenom o ty, kteří chtějí odejít, ale vlastně o všechny,“ podotkl Nacher. Současným problémem je, že se totiž operátoři přednostně starají pouze o ty zákazníky, kteří se rozhodnou k odchodu. Takové přemlouvají, aby poskytovatele neměnili. I to by měla novela změnit. Ta totiž počítá s tím, že pro změnu poskytovatele bude stačit navštívit pouze nového operátora, stávající operátor se tak jen automaticky dozví, že klient odchází. Toto by mělo operátory přimět k tomu, aby se o zákaznickou základnu starali jako o celek a nezajímali se o své zákazníky jen ve chvíli, kdy se rozhodnout z jakéhokoli důvodu odejít.