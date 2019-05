Takto by měl vypadat odchod od operátora. Po třech měsících bez sankce

Kromě snížení pokuty za přechod k jinému mobilnímu operátorovi novela počítá i se zkrácením lhůty na převedení čísla od starého k novému poskytovateli mobilních služeb. Ta by měla být nově dva pracovní dny namísto současných deseti dnů. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora. Navrhované úpravy by měly vést k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku k poklesu cen.

Výbor podpořil vládní novelu ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslanců Patrika Nachera (ANO) a Martina Jiránka (Piráti), který ji zpřesňuje. Jiránek na svém facebookovém účtu označil schválení jejich pozměňovacího návrhu hospodářským výborem za úspěch a výzvu mobilním operátorům.

„Když to podpořil výbor, má to velkou šanci projít ve Sněmovně,“ uvedl. Z čtyřiadvacetičlenného výboru nebyl podle Jiránka nikdo proti, pouze jeden člen se zdržel hlasování. „Věřím, že ve Sněmovně to projde,“ reagoval poslanec pod svým facebookovým příspěvkem s tím, že budou ještě nějaké pozměňovací návrhy na úpravu. Nicméně k často zmiňovanému snížení cen, o němž se v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích hovoří, je skeptický.

„Zároveň vám chci ještě upřesnit očekávání spojená s touto novelou. Tato změna zákona umožní operátorům si více a snadněji konkurovat, ale nezaručí snížení cen. Ceny vždy sníží až operátoři, případně nový čtvrtý operátor,“ dodal poslanec s tím, že tato novela nesníží ceny, ale umožní buď novému čtvrtému nebo jednomu ze současných operátorů přijít opravdu s cenovou revolucí.

„My zákazníci totiž budeme moci velmi rychle, snadno a zdarma přejít, i když máme závazek. To nyní kvůli pokutám za předčasné ukončení závazku i složitosti přechodu bylo výrazně omezené,“ vysvětlil a současně vyzval tuzemské operátory, aby začali onu cenovou revoluci připravovat.

„Nyní už budete mít ty nejlepší možné zákonné podmínky, abyste mohli dobrou nabídkou zákazníky přilákat a jednoduše převést od konkurentů. Doufám, že alespoň jeden z vás odvážný bude,“ uzavřel Jiránek.

Zákazník žádající o přenos čísla se bude muset identifikovat

Poslanci Nacher a Jiránek kromě jiného navrhují i nutnost identifikace zákazníka, který o přenos čísla žádá. V žádosti o přenesení by tak neměla chybět položka „identifikační údaje účastníka“. Zákazník by tedy v případě, že si přejímající poskytovatel služby bude chtít ověřit jeho totožnost, byl povinný poskytnout součinnost. V opačném případě se na něj bude hledět, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.



Myslelo se i na předplacenkáře. Ti by měli mít totiž možnost zažádat o vrácení nespotřebovaného kreditu na předplacené kartě, žádost musí podat ovšem nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy. Poslanec Radim Fiala je ovšem přesvědčen, že o vrácení zbývajícího kreditu by měl mít zákazník právo požádat kdykoli před přenesením čísla, kdy smlouva zaniká a operátor poté nemá již možnost zákazníka a jeho kredit zpětně identifikovat. K vrácení kreditu má dojít nejpozději do 30 dnů po ukončení smlouvy.

Zatímco vrácení nespotřebovaného kreditu by operátor mohl zpoplatnit, bude-li tak uvedeno již ve smlouvě, tak u výše zmíněného přenesení telefonního čísla by zákon výslovně stanovil, že je bezplatné.

Měl by také vzniknout kalkulátor, díky němuž by si klienti mohli nezávisle porovnat ceny jednotlivých operátorů. Srovnávací nástroj provozovaný Českým telekomunikačním úřadem by hodnotil také kvalitu služeb.