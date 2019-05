Poslanci mají velké oči. Ne všechny operátorské změny musí projít

Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK) uplynula v úterý 7. května. Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto gestor zákona mělo k jednotlivým pozměňovacím návrhům připravit stanoviska, ta má hospodářskému výboru předat v pondělí 13. května. Hospodářský výbor bude o navrhovaných změnách hlasovat na dalším jednání, které se koná 15. května. Informoval o tom předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák ve svém pravidelném sloupku na serveru Lupa.cz, v němž se věnuje navrhovaným změnám vládní novely.

Zprvu se zaměřuje na komplexní pozměňovací návrh poslanců Patrika Nachera a Martina Jiránka, kteří upřesňují nejen legislativně technické nepřesnosti vládního návrhu novely ZEK z letošního února, ale pamatují i na další prospotřebitelská opatření.

Nejdůležitějším bodem novely je především docílení snazšího, respektive rychlejšího přechodu zákazníka od stávajícího operátora k novému poskytovateli. Při tomto úkonu by podle poslanců Nachera a Jiránka nemělo docházet k pochybnostem o identitě účastníka, v žádosti o přenesení by tak neměla chybět položka „identifikační údaje účastníka“. Zákazník by tedy v případě, že si přejímající poskytovatel služby bude chtít ověřit jeho totožnost, byl povinný poskytnout součinnost. V opačném případě se na něj bude hledět, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.

Zmínění poslanci ve svém návrhu upřesňují i vládou navrhovanou dvoudenní lhůtu pro převod čísla, podle nich by mělo jít o dva pracovní dny. Pamatují tak na případy, kdy žádost o přenesení čísla podá zákazník v pátek. Novák ve svém sloupku zmiňuje i to, že poslanci Nacher a Jiránek ve svém návrhu jednoznačně stanovují, že poskytovatel je povinen přenesení čísla provést bezplatně. V zákoně by tak mělo být ukotveno, že za ponechání stávajícího čísla nebudou moci operátoři po odcházejícím zákazníkovi požadovat žádný poplatek.

Pamatuje se i na předplacenkáře. Na jejich žádost, kterou bude nutné podat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy, jim budou muset operátoři vrátit zbývající kredit. Ale pozor: nemusí jít o bezplatný úkon. To pouze v případě, že je tak uvedeno ve smlouvě. „Výše zpoplatnění navíc musí odpovídat skutečným nákladům, které opuštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku,“ upřesňuje komplexní pozměňovací návrh.

Nacher s Jiránkem navrhují i to, aby koncoví uživatelé měli možnost snadného porovnání cen různých služeb nabízených na trhu. „Tento úkol půjde na triko ČTÚ,“ podotýká v této souvislosti Novák. Tento nástroj má být bezplatný a nezávislý na podnikatelích poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Předseda ČTÚ zmiňuje i předpoklad relativně brzké účinnosti zákona. Podle poslanců Nachera a Jiránka by měla novela vejít v platnost totiž již 1. ledna 2020. Vládní návrh přitom počítá s účinností zákona prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, neuvádí se v něm tedy žádné konkrétní datum.

Nicméně i komplexní pozměňovací návrh poslanců Nachera a Jiránka se dočkal upřesnění. Jeho autorem je poslanec Radim Fiala. Ten podle Nováka upřesňuje, že právo požádat o vrácení zbývajícího kreditu má zákazník kdykoliv před přenesením čísla. A to z důvodu, že přenesením čísla zaniká smlouva, operátor tedy poté nemá možnost zákazníka a jeho kredit zpětně identifikovat. K vrácení kreditu má dojít nejpozději do 30 dnů po ukončení smlouvy.

Fiala navrhuje i upřesnění navrhované lhůty dvou pracovních dnů k přenosu čísla. „K zániku smlouvy dojde až počátkem prvního pracovního dne, který po uplynutí této lhůty následuje. Systémy operátorů jsou nastaveny tak, aby k přenášení čísel docházelo vždy v tzv. ‚portačním okně‘, tj. v pracovní den mezi 00:00 a 06:00 hod. Tímto postupem je zajištěno, že k portaci dojde v časech nejméně využívaných k volání, a komfort spotřebitele tak bude co nejméně narušen. Smlouva tedy zanikne v nejbližším portačním okně po uplynutí lhůty 2 pracovních dní, tj. počátkem dalšího pracovního dne,“ cituje předseda ČTÚ Fialův návrh.

Ve středu 15. května se podle Nováka rozhodne, jaké pozměňovací návrhy budou v rámci hospodářského výboru úspěšné. „To ale neznamená, že ty ostatní spadnou ze stolu. Mohou být načteny a prohlasovány i v rámci pléna,“ dodal předseda ČTÚ.

Neopomněl zmínit ani samostatný pozměňovací návrh poslanců Nachera a Jiránka. „Dává nově poměrně silnou pravomoc ČTÚ zasahovat do smlouvy operátorů, jejímž předmětem je využívání rádiových kmitočtů, pokud ČTÚ prokáže, že plněním této smlouvy dochází k ohrožení nebo obcházení podmínek výběrového řízení,“ uvedl Novák. Úřad by díky novému nástroji mohl zabránit manipulaci a spekulaci s kmitočty, což je podle poslanců důležité vzhledem k připravované aukci, která má za úkol posílit konkurenci na trhu (více viz Vláda bude aktivně hledat čtvrtého operátora. Srazí ceny, míní Babiš).