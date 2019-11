Vypověděli jste smlouvu, ale faktury chodí dál? Braňte se, radí regulátor

Ne vždy operátor podle úřadu zohlední i řádně zaslanou a prokazatelně doručenou výpověď. V listopadové monitorovací zprávě na to upozorňuje v souvislosti s případy, kdy i po uplynutí výpovědní lhůty chodily zákazníkům faktury od operátora, s nímž rozvázali smlouvu.

Zákazníkům s takovou zkušeností ČTÚ radí, aby se bránili a o této skutečnosti úřad informovali. Podotýká ovšem, že zákazník musí volit zřetelnou a konkrétní formulaci své výpovědi, a to nejlépe v písemné podobě.

„Ta (výpověď, pozn. redakce) musí být dostatečně srozumitelná a má jasně vést k závěru o tom, že spotřebitel zamýšlí ukončit konkrétní smluvní vztah,“ upozornil úřad s tím, že výpověď je jednostranným právním jednáním nevyžadujícím akceptaci či potvrzení druhé strany.

I z toho důvodu by měli zákazníci pro její doručení volit jasně prokazatelný způsob, který je klíčovou záležitostí pro případné spory o to, zda operátor výpověď obdržel. Ústní sdělení výpovědi během telefonického hovoru není zrovna ideálním způsobem, ačkoli může být smlouvou považováno za dostatečné a může se jevit jako nejsnazší cesta k rozvázání smluvního vztahu.

„Je vhodnější volit písemnou formu výpovědi a takový způsob jejího doručení, který umožňuje doložit, ať již dodejkou či potvrzeným podacím lístkem, že výpověď byla vůči operátorovi účinně doručena. Řádné doručení jasně, určitě a zřetelně formulované výpovědi je totiž nezbytnou podmínkou pro to, aby nastaly právní účinky spojené s jejím uplatněním, tj. určuje počátek běhu výpovědní doby a potažmo i ukončení smluvního vztahu,“ upozornil úřad v monitorovací zprávě.

Zároveň dodal, že výpovědní lhůta nesmí překročit 30 dnů. Tedy v případě, že zákazník nepožádal o přenesení čísla k jinému operátorovi, to by k zániku smlouvy muselo dojít nejpozději do 10 dnů od podání výpovědi se žádostí o přenos čísla. Úřad rovněž připomněl, že s předčasným ukončením smlouvy je spjata i sankce za nedodržení sjednaného časového závazku. Ta v současnosti činí pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do vypršení smlouvy.

Od dubna 2020 to bude ovšem jen pět procent (více viz Snazší změna operátora má zelenou. Novela míří k prezidentovi). Novelu o elektronických komunikacích, která mimo jiné zkrátí i výše zmíněnou lhůtu pro přenesení čísla k jinému operátorovi ze současných deseti dnů na pouhé dva pracovní dny, podepsal prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 14. listopadu. Zákazníkovi zároveň odpadne při přechodu ke konkurenci povinnost kontaktovat svého stávajícího operátora.

Dostali jste se do situace, že operátor neakceptoval vaši výpověď smlouvy?