„Čtvrtý“ operátor chce změnit trh, se současnými operátory si nerozumí

Rozpory s ostatními operátory v rámci asociace podle společnosti, která se chce stát čtvrtým mobilním operátorem, narůstají s blížící se aukcí frekvencí pro sítě 5. generace.

„Jako operátor, který chce český trh změnit, jsme už nemohli s ostatními členy najít shodu v klíčových tématech poslední doby, jako je připravovaná aukce, pohled na vstup nového mobilního operátora na český trh či navrhované změny v legislativě,“ uvedl specialista na vnější vztahy Nordic Telecomu David Voska.

Do pozice hlavního vyzyvatele mobilních operátorů se Nordic Telecom dostal poté, co v roce 2017 získal v aukci dva bloky pásma pro vysokorychlostní datové sítě na frekvenci 3,7 GHz (více viz Nový operátor je ve hře. Nováčci v aukci uspěli, T-Mobile odstoupil). Budou-li nastaveny vhodné podmínky, pak společnost plánuje svou účast i v připravované aukci mobilních kmitočtů v pásmu 700 MHz. Na projektu čtvrtého operátora pracuje Nordic Telecom již několik let.

„Chceme být plnohodnotným konkurentem tří velkých operátorů na poli mobilního volání i rychlého a dostupného mobilního internetu. Nyní probíhající debata o současném stavu českého trhu a o nabídce mobilních dat se jistě promítne do podmínek aukce frekvencí 700 MHz, kterou nyní připravuje Český telekomunikační úřad. Věříme, že stát nastaví podmínky, které umožní vstup čtvrtého operátora na český trh,“ podotkl Voska.

ČTÚ v pátek 8. března oznámil výsledky předběžné analýzy mobilního velkoobchodního trhu, podle které je na něm nedostatečná konkurence a operátoři na něm jednají ve shodě. V budoucnu by mohl trh začít regulovat (více viz Operátoři jednají ve shodě, tvrdí ČTÚ. Doplácejí na to zákazníci).