ČTÚ: Varování NÚKIB před Huawei neohrozí aukci pro mobilní sítě 5G

„Již nyní jsou současní držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro mobilní sítě v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 600 MHz určeni jako správci informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

NÚKIB loni označil technologie společností Huawei a ZTE, které používají i česká ministerstva a mobilní operátoři, za bezpečnostní riziko. Varování úřadu před technologiemi těchto firem se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury, případně významných informačních systémů. Na základě varování NÚKIB některé státní instituce omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Tendr následně zrušilo. Huawei se brání, že pro varování neexistují důkazy.

Technologie Huawei používají v mobilních sítích všichni tři tuzemští operátoři. Jsou to však většinou součásti rádiové sítě a nikoliv tzv. řídicí vrstva, která by umožňovala například úniky dat nebo neoprávněné zásahy do fungování sítě.