Měsíc v karanténě: Češi si často volají, vysoká zůstává i spotřeba dat

Provoz je podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové poslední dva až tři týdny stabilní. „Evidujeme drobná lokální přetížení, ale nic zásadního,“ dodala.



„Co je v této době nové, je to, že špička provozu, která běžně nastává jednou nebo dvakrát denně, ve dnech karantény trvá prakticky od rána do večera. Souvisí to s tím, jak většina lidí pracuje a učí se z domova a po celý den hojně využívá například videohovory,“ podotkla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

U největšího kabelového poskytovatele UPC je podle mluvčího mateřského Vodafonu Ondřeje Luštince patrný trvalý vzestup objemu dat posílaného uživateli. „To znamená, že lidé odesílají mnohem více dat, aktuálně o zhruba 40 procent. Stahování, tedy objem dat v downloadu, je vyšší o přibližně 28 procent,“ řekl Luštinec ČTK.

Podle průzkumu společnosti GlobalWebIndex nyní používá nadprůměrně svůj mobil 70 procent lidí a notebook 40 procent uživatelů. Silnější nápor pociťují i herní platformy. Prodeje herních počítačů a notebooků zaznamenaly podle společnosti eD system proti loňsku 28procentní nárůst.

Výrazný nárůst hovorů oproti běžnému pracovnímu dni ve svých sítích operátoři zaznamenali už v den vyhlášení nouzového stavu, tedy 12. března. Současně se zvýšil i provoz na internetu včetně toho mobilního (více viz Po vyhlášení stavu nouze hlásí operátoři až o polovinu více hovoru).

Další zvýšení provozu přišlo jen o pár dní později, a to 16. března v souvislosti s vyhlášením celostátní karantény. Hlasový provoz tehdy stoupl trojnásobně oproti normálu a v některých chvílích byly sítě operátorů přetížené. Lidé se také nemohli dovolat na přetížené pevné linky úřadů a jiných institucí. Datový provoz oproti tomu vzrostl jen mírně (více viz Volání v mobilních sítích stouplo v karanténě až na trojnásobek).