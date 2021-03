Regulace EU roamingu má trvat déle. Komise navrhuje dalších deset let

Letos v červnu to budou čtyři roky od zavedení regulace roamingových služeb na území unijních států, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Při cestách po Evropě tak můžeme volat, esemeskovat či datovat za stejných podmínek jako doma. Čerpat lze tedy i volné jednotky, jsou-li v síti tuzemského operátora uplatnitelné i do všech ostatních sítí.

Roamingová spotřeba zákazníka však nesmí převažovat nad spotřebou v domovském státě, v opačném případě jsou operátoři oprávněni účtovat příplatek nad rámec vnitrostátních maloobchodních cen (více viz Roaming končí. Kolik budu platit s předplacenkou nebo tarifem?).

Výše roamingových příplatků při nadužívání služeb v síti zahraničního operátora je regulována. Limitovány jsou částkami 0,032 eura (0,84 Kč) za minutu odchozího hovoru, 0,01 eura (0,26 Kč) za SMS a v případě dat je to aktuálně 3 eura (78,60 Kč) za 1 GB dat. Zatímco v případě hlasových a textových služeb je po celou dobu regulace limit neměnný, u dat dochází vždy se začátkem každého nového roku ke snižování. Naposledy by tedy podle aktuálně platného nařízení měl limit klesnout 1. ledna 2022, a to na 2,50 eura (65,51 Kč).



Evropská komise (EK) však letos v únoru předložila návrh nového nařízení, které by v případě jeho schválení regulaci evropského roamingu prodloužilo o dalších deset let, tedy do 30. června 2032. Podle EK je prodloužení platnosti pravidel nezbytné. Odkazuje se na podmínky na trhu mobilních telekomunikací, které stále nepodporují udržitelný roaming za domácích podmínek pro podniky a spotřebitele při cestách v EU.

„Kdekoli v Evropě se na cestách můžeme spojit s našimi blízkými, mluvit o obchodních záležitostech a sdílet příběhy, aniž bychom se museli obávat vysokých účtů. Zrušení poplatků za roaming je ukázkovým příkladem toho, jak EU zajišťuje, aby miliony občanů mohly zůstat připojeny, a zlepšuje jejich život. Nová pravidla zachovají roaming bez dodatečných poplatků a ještě zvýší jeho kvalitu,“ prohlásila výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová.



Pokud by byl tedy návrh nového nařízení schválen, pak by 1. července 2022 klesly bez výjimky všechny do té doby platné limity. U hlasových služeb by nově platil limit 0,022 eura (0,58 Kč) za minutu hovoru, u textových pak 0,004 eura (0,10 Kč) za odeslanou SMS a u dat 2 eura (52,39 Kč) za 1 GB. Tyto limity by platily až do konce roku 2024.

K dalšímu snížení limitů by tedy došlo až 1. ledna 2025, a to na 0,019 eura (0,50 Kč) v případě hovorů, 0,003 eura (0,079 Kč) v případě SMS a 1,50 eura (39,29 Kč) v případě mobilních dat. Tyto by podle návrhu EK byly platné již do konce platnosti nového nařízení, tedy do 30. června 2032.

Konkrétně v případě mobilních dat každé snížení cenového limitu znamená vyšší datový limit, tedy možnost čerpání většího datového objemu v EU. Operátoři totiž mohou spotřebu dat v roamingu limitovat, platí to zejména v případě tarifů s vyšším datovým objemem či datově neomezené. Datový limit se vypočítává jako dvojnásobek podílu ceny tarifu bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data. Dřívější propočty nicméně odhalily, že tuzemští operátoři umožňují v EU čerpat až dvojnásobně více dat, než činí vypočtený limit (více viz Neomezená mobilní data neznamenají nekonečné čerpání v EU. Pozor na limity).

Takto končil evropský roaming

Na ukončení roamingu v Evropské unii se zástupci členských států a Evropského parlamentu dohodli již v červnu 2015. Uzavření dohody o zrušení roamingových poplatků v EU předcházelo dvanáctihodinové jednání s evropskými zákonodárci (více viz Může to změnit celý trh. Roamingové poplatky v EU definitivně končí). Dohodu musely ovšem schválit ještě jednotlivé členské státy, měly na to šestiměsíční lhůtu.

Europoslanci nakonec nový zákon přijali již 27. října 2015, a to v prvním čtení bez nutnosti dodatečných změn. Na možnost využívat mobilní služby v EU za domácí ceny jsme si ovšem museli počkat ještě další zhruba rok a osm měsíců. Zrušení roamingových poplatků v EU bylo poslední fází postupné regulace, s níž Evropská komise začala již v roce 2007. Poslední regulace stanovující nová pravidla pro účtování roamingu v unijních státech vstoupila v platnost 30. dubna 2016 - od tohoto data operátoři účtovali hovory, SMS a data v zemích EU stejně jako v Česku, k základnímu tarifu ovšem připočítávali roamingové příplatky za spotřebovanou jednotku, a to až do přelomového data 15. června 2017.

Ke zrušení roamingových poplatků v EU mělo přitom původně dojít do konce roku 2015, tento termín Evropský parlament posvětil v dubnu 2014. Členské státy se ovšem následně dohodly na pomalejším modelu, který počítal s limity zamezujícími nadužívání domácích služeb v síti zahraničního operátora, v opačném případě může operátor zákazníkovi naúčtovat roamingové příplatky.

Důvodem k jejich zavedení byla patrně i potřeba předejít takzvané roamingové turistice, tedy případům, kdy by si uživatel kvůli finančně výhodnějším službám pořídil SIM zahraničního operátora a posléze ji používal na území jiného státu.