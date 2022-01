Drahých dat či volání se v Evropě bát nemusíte dalších deset let

Na platnosti nového nařízení, které stávající systém RLAH (Roam like at Home, tedy V roamingu jako doma) prodlouží až do roku 2032, se dohodly Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise už loni začátkem prosince. Následujících deset let se tak Evropané nebudou muset obávat, že by jim při cestování po EU jejich operátoři účtovali dodatečné příplatky za využívání mobilních služeb v roamingu. Operátoři k nim mohou přistoupit jen za velmi přísných podmínek, například ve chvíli nadužívání služeb mimo domovinu. Loni schválené nařízení má podle ČTÚ přinést i nové výhody pro spotřebitele.

„Nově budou kladeny požadavky na poskytování služeb ve stejné kvalitě jako v domovské síti a na lepší informovanost o přístupu k tísňové komunikaci bez ohledu na to, kde se v Evropě nacházejí,“ informuje úřad v lednové monitorovací zprávě s tím, že zdůrazněn je zejména požadavek na poskytování relevantních informací. Jde například o upozornění na možné očekávané vysoké náklady za poskytovanou službu (např. informační linky). Nová pravidla začnou platit 1. července.

Členské státy se dohodly také na velkoobchodních cenových stropech, byť již 1. ledna došlo ke snížení ceny za 1 GB dat ze tří eur na 2,50 eura, tedy po přepočtu referenčním směnným kurzem (25,88 Kč/1 euro) z původních 77,64 Kč bez DPH na 64,70 Kč bez DPH. Nová dohoda však 1. července tento velkoobchodní cenový strop sníží na pouhá dvě eura, tedy v přepočtu 51,76 Kč bez daně. V následujícím roce má dojít k poklesu na 1,80 eura, v roce 2024 na 1,55 eura a tak dále až na konečné jedno euro od roku 2027. Změní se i cenový strop za hlasové služby, který bude do roku 2024 činit 0,022 eura, od roku 2025 pak 0,019 eura. SMS pak budou zastropovány 0,004 eura s následným poklesem na 0,003 eura.

„Změna velkoobchodní ceny má dopad primárně na velkoobchodní platby za roamingové datové služby, které si mezi sebou operátoři platí. Přeneseně pak má vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 2,50 eura/GB,“ vysvětlil ČTÚ.

Úřad dodává, že mezi tyto otevřené datové balíčky se řadí například neomezené datové tarify, přičemž fakt, zda obsahují i jiné mobilní služby, nemá na toto žádný vliv. Roamingový datový tarif pro EU, tedy datový objem, který může zákazník tuzemského operátora spotřebovat během cestování v unijních státech, se vypočítává jako dvojnásobek podílu mezi maloobchodní cenou tarifu bez DPH a velkoobchodního cenového stropu.

„V případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč, roamingový datový limit v rámci EU bude 9,27 GB (300 / 64,7 × 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 1 000 Kč by pak byl datový limit 30,91 GB,“ upřesnil úřad.