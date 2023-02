Drobný příplatek oproti konkurenci přinese u T-Mobilu pětinásobek dat

S příchodem nového měsíce T-Mobile inovoval svůj akviziční tarif, tedy tarif určený zejména k přilákání nových zákazníků včetně těch přenášejících své číslo od konkurence. Stejně tak jej však mohou získat i zákazníci s předplacenou Twist kartou, kteří uvažují o přechodu na paušální služby. Jeho aktuální podoba oproti té předchozí přináší hlavně výrazně větší datový objem. Což už samo o sobě naznačuje, že beze změny nezůstala ani výše měsíčního paušálu.

Za únorový akční tarif si operátor účtuje 345 korun, tedy o 46 korun více než v případě tarifu, který byl v nabídce do konce ledna. Ve srovnání s ním ovšem disponuje pětinásobně vyšším datovým objemem. Noví zákazníci, kteří aktuální nabídky využijí, tak budou mít každý měsíc k dispozici 5 GB dat. Služba Pořád online, díky níž lze omezenou rychlostí datovat i po vyčerpání základních dat, je standardem u všech datově omezených tarifů T-Mobilu. Navrch pak operátor přidává ještě bonus v podobě neomezených dat na prvních 30 dní.

Ostatní služby obsažené v ceně tarifu zůstaly nezměněny: i nadále tedy obsahuje 150 minut a 150 SMS, a to v obou případech bez omezení na konkrétní mobilní síť. Tarif lze aktivovat jen do 28. února, a to stejně jako v případě předchozích akvizičních nabídek pouze online, tedy přes web operátora.

Do konce února nemá akční tarif T-Mobilu konkurenci. Levněji dá tarif s omezenou datovou porcí pouze Vodafone, nicméně při ceně 326 korun (o 19 korun levnější než akviziční tarif T-Mobilu) obsahuje výrazně méně služeb. Disponuje totiž jen 1 GB dat, k němuž operátor v ceně tarifu přidává už pouze 130 minut do všech sítí. Cenový rozdíl ve prospěch tarifu Vodafonu se tak smaže už po odeslání pár textovek (1,51 Kč za SMS).

Z nabídky T-Mobilu je z pohledu datového objemu nejbližším tarifem 4 GB Plus. Ten obsahuje jen o jeden gigabajt dat méně, nicméně cenově vychází výrazně dráže. Stojí totiž 585 Kč, tedy o 240 korun více než únorový akční tarif. Oproti němu ovšem obsahuje neomezené volání a neomezené SMS.

Závisí tak pouze na preferencích nového zákazníka T-Mobilu: pokud si vystačí s omezenými jednotkami na volání a SMS, tak získá nepatrně více dat za výrazně nižší měsíční náklady, provolá-li ovšem měsíčně mnohem více minut, tak se musí smířit s vyšší platbou a trošku střídmějším datovým přídělem.