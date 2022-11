T-Mobile má akční vánoční tarif. Neurazí, ale ani nenadchne

Letošní akční vánoční tarif stejně jako ten loňský obsahuje 150 volných SMS a 150 volných minut. K nim však operátor dá pouze 1 GB mobilních dat a samozřejmě službu Pořád online, díky níž může zákazník i po vyčerpání FUP používat třeba chat, mapy či jízdní řády (přenosová rychlost je 256 kbit/s). Loňský vánoční tarif byl přitom datově výrazně štědřejší, obsahoval totiž 4 GB.

Byl ovšem i dražší. Za letošní vánoční tarif si operátor účtuje 304 koruny (20% sleva z běžné ceny 380 Kč poskytnutá po dobu maximálně 60 měsíců), tedy o zhruba 120 korun méně než v případě toho loňského. Nicméně jakkoli cena současného tarifu, který lze i nadále sjednat pouze online prostřednictvím webu operátora (do 31. 12.), působí lákavě, tak ve srovnání s jinými letošními akcemi tomu tak není.

Od začátku března až do konce května měl totiž T-Mobile v nabídce tarif, který se, co se služeb obsažených v ceně týče, zcela shodoval s loňským vánočním. Totožný objem volných jednotek i dat (150 minut, 150 SMS, 4 GB) přitom operátor nabídl za podstatně výhodnější cenu, a to za 289 korun namísto „vánočních“ 425 korun. Na jaře tedy čtyřgigabajtový akční tarif vycházel o 15 korun levněji než aktuální 1GB tarif.

Ještě předtím operátor nabízel datově stejně střídmý tarif (1 GB dat). Ten ovšem při ceně pouhých 285 korun, tedy o devět korun nižší oproti ceně aktuálního vánočního tarifu, obsahoval neomezené hovory i SMS. T-Mobile tak opět ukazuje, že v případě svého akčního tarifu umí kouzlit. A to nejen s cenou, ale i jednotlivými službami. Ne vždy však tak, jak by si zákazník možná představoval.

Speciální vánoční tarif má letos v nabídce i konkurenční O2. Tarif Free+ Start obsahuje neomezené volání i SMS v síti a k tomu 1,5 GB mobilních dat. O2 si za něj naúčtuje 249 korun (329 korun v případě telefonu v ceně), tedy o 55 korun méně, než na kolik vyjde aktuální akční tarif T-Mobilu.