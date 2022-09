Iliad dá třicetkrát více dat než čeští operátoři. A to za nižší cenu

Datová SIM oproti té klasické, jak již z jejího názvu vyplývá, obsahuje pouze mobilní data. Určena je tak primárně do tabletů, použít ji lze nicméně společně s mobilním routerem i v notebooku a vložit ji může uživatel samozřejmě i do mobilu. Ideálně s dvěma sloty na SIM, protože z některých datových SIM si nezavolá, ani nepošle textovku. To však neplatí pro datovou SIM italského Iliadu, která v mnohém předčí nabídky českých operátorů.

Italský operátor totiž potenciální zákazníky láká na velmi štědrých 300 GB měsíčně. Ovšem nejen datovou porcí je jeho „datovka“ zajímavá. Dalším lákadlem je totiž i její cena, kdy si Iliad účtuje měsíčně jen 13,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 345 korun. To není až tak propastný rozdíl oproti základním nabídkám českých operátorů, třeba u O2 lze datovou SIM pořídit již za 199 korun měsíčně. Ovšem z pohledu poměru cena/datový objem nemá Iliad konkurenci.

O2 totiž za uvedený měsíční paušál dá pouze 2 GB dat, za vyšší, 10GB porci si pak účtuje 399 korun. Tedy stejně jako konkurenční Vodafone, v jehož případě si je však nutné dva gigabajty každý měsíc vyzvednout v mobilní samoobsluze. Čeští operátoři tak za měsíční paušál vyšší zhruba o 50 korun nabídnou pouhou jednu třicetinu mobilních dat italského datového tarifu.

U T-Mobilu základní datový tarif se stejnou datovou porcí (10 GB) vychází ještě dráže než u O2 s Vodafonem, stojí totiž 450 Kč měsíčně. Stejně jako SIM O2 i ta jeho umožňuje také hlasovou a textovou komunikaci (služby jsou vždy účtovány podle spotřeby). Jak již bylo v úvodu naznačeno, tyto služby zvládá i datová SIM Iliadu, v jejímž případě jsou však sazby výrazně vyšší než u tuzemských operátorů O2 a T-Mobile. Iliad si totiž za minutu volání či jednu odeslanou SMS naúčtuje 28 eurocentů, tedy v přepočtu necelých sedm korun. Zmíněná dvojice tuzemských operátorů si přitom shodně za minutový hovor řekne o 3,50 Kč a odeslaná SMS jejich zákazníky vyjde na 1,50 Kč.

Dalším malým škraloupem italské nabídky je standardní poplatek za aktivaci SIM. Činí 9,99 eura, tedy v přepočtu necelých 250 korun. S ním musejí zájemci o služby tohoto operátora počítat. Až na jednu výjimku lze datové SIM uvedených operátorů využívat i za hranicemi daného státu. Onou výjimkou je Vodafone, jehož datové SIM lze využít pouze na českém území. To platí třeba i pro akční letní předplacenku O2 Datamanie, která za třísetkorunový poplatek obsahovala na české poměry velmi štědrých 100 GB dat na 30 dní.

Co se týče nejvyšší dostupné porce objemově omezených dat, kterou lze u českých datových SIM pořídit, tak to je 40 GB. Takový tarif nabízí T-Mobile a vyjde měsíčně na 699 korun. Tedy na dvojnásobek ceny italské datové SIM, přičemž datový objem je ve srovnání s ní 7,5krát nižší.

Co však Iliad neumí, tedy alespoň ne v současnosti, to jsou datové SIM s neomezenými daty. Takové v Česku nabízí jen O2 a T-Mobile. Datovou SIM bez FUP lze pořídit již za 675 korun měsíčně, kdy má však zákazník k dispozici prvních 30 GB plnou rychlostí a následně se přenos zpomalí na 10 Mb/s. Bez rychlostního omezení pak datový tarif T-Mobilu vyjde na 975 Kč, tedy o zhruba 20 korun levněji než jediná datově neomezená datová SIM od O2, v jejímž případě je však přenosová rychlost natrvalo omezena na 20 Mb/s.

Je možná otázkou času, kdy Iliad přijde i v případě datové SIM s nějakou ještě lákavější nabídkou. Prozatím však svůj zájem soustředí na bezkonkurenční mobilní tarify, které při lákavé ceně obsahují neuvěřitelně štědrou datovou porci. A to nejen v případě akčních, časově omezených nabídek, ale i těch standardních.