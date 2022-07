Velmi štědrá předplacenka O2 se 100 GB dat se vrací. Ale jen na chvíli

Předplacenku Datamanie prodává O2 výhradně přes internet, konkrétně přes vlastní stránky Datamanie.cz. Poprvé ji do své nabídky zahrnul v létě 2020, tehdy byla dostupná do konce prázdnin, tedy zhruba měsíc, nebo do vyprodání zásob. Za prakticky stejných podmínek ji operátor oprášil v polovině loňského července, tedy v době, kdy překupníci za předchozí edici žádali až pět tisíc korun, tedy více než šestnáctinásobek původní ceny.

Letos je limitovaná edice Datamanie dostupná od pondělí 18. července. K dispozici je omezený počet SIM. Prodej skončí 22. srpna, nebo v případě vyprodání zásob. Avšak samotná nabídka sto gigabajtů za tři sta korun není nikterak omezená, stačí mít na kartě kredit v dostatečné výši (minimálně 300 Kč) a balíček se po vypršení platnosti toho předchozího automaticky obnoví. Pravidelný příliv kreditu si lze zajistit třeba nastavením automatického dobíjení z platební karty v aplikaci Moje O2.

I nadále však platí, že v případě limitované edice Datamanie lze onu štědrou datovou porci čerpat pouze na území České republiky, v zahraničí data fungovat nebudou. Volné jednotky na volání a SMS tato předplacenka neobsahuje, volat i posílat SMS s ní však lze.

V rámci objednávky lze pořídit maximálně tři SIM, ty je navíc nutné aktivovat nejpozději do 31. prosince 2023.

Datově štědrá předplacenka O2 nemá ani letos konkurenci. V případě předplacených služeb lze běžně získat nanejvýš 10GB datovou porci od T-Mobilu. Nicméně aktuálně lze s touto Twist kartou, kterou lze pořídit za akčních 299 korun, díky letní akci prodatovat dvakrát více dat (více viz T-Mobile rozdává v létě data navíc. Ale až po vyčerpání těch základních).

Z tarifních nabídek lze coby konkurenční nabídku limitované Datamanie i nadále považovat nejlevnější datově neomezený tarif Vodafonu. Vyjde na 599 korun měsíčně, má však omezenou přenosovou rychlost na 2 Mbit/s. Akční předplacenka O2 přenosovou rychlost dat nikterak neomezuje.