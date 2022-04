Kolik dat ještě přidá? Italský zázrak dál kouzlí, konkurence může jen zírat

O takových cenách se nám v Česku může jen zdát. A nejen nám, ale i mobilním uživatelům z řady dalších evropských států. Italský operátor Iliad patřící do stejnojmenné francouzské skupiny rozehrál vysokou hru, v níž se jeho konkurence jen stěží chytá. Agresivně nastavený startovací tarif mu měl především dopomoci k početné zákaznické základně: během prvního půlroku svého působení v Itálii chtěl docílit jednoho milionu zákazníků.

Stihl to podstatně dříve. Tarif byl patrně totiž natolik lákavý, že stanoveného cíle dosáhl už koncem července 2018, tedy po pouhých třech měsících. Zjevně tak vycítil velký potenciál, jak si uzmout v poměrně krátké době pořádný kus tamního mobilního trhu. V novém tarifu pro půl milionu dalších zákazníků totiž přidal navrch 10 GB dat, zároveň však i zvýšil měsíční paušál. Nově žádal 6,99 eura, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu 180 korun. I přesto šlo stále o nabídku snů.

A tak v říjnu 2018 další půl milion zákazníků lákal už na 50GB tarif, přičemž výši měsíčního paušálu zvedl opět o pouhé jedno euro. V přepočtu tak podle tehdejšího kurzu žádal 206 korun. Připomeňme, že v té době skladbou služeb obdobný tarif v Česku nabízel pouze T-Mobile. Jeho tarif Mobil XXL obsahoval sice o 10 GB dat více (60 GB), ale především stál závratných 2 499 korun. Byl tedy více než desetkrát dražší než tarif Iliadu. Nebo jinak: zákazníci T-Mobilu zaplatili měsíčně více, než na kolik zákazníky italského zázraku vyšel tarif Giga 50 za celý rok.

Početně omezené tarify nicméně postupem času Iliad nahradil časově omezenými nabídkami a drží se jich dodnes. A přestože cenu tarifu „zastropoval“ na částce 9,99 eura (zhruba 245 korun), tak s navyšováním gigabajtů nepřestal. To znamená, že každý nový tarif vychází výhodněji než ten předchozí. Aktuálně tak láká na neomezený tarif se 150 GB dat. A to tedy stále za již výše uvedených 9,99 eura. Jen dodejme, že své zákazníky s adekvátními smartphony Iliad vpustí i do 5G, a to bez jakéhokoli příplatku či omezení oproti těm, kteří jeho služby využívají v LTE.

Tarif je dostupný od 17. března, přičemž tato aktuální časově omezená nabídka podle webu operátora končí 14. dubna. Tedy jak se to vezme. V předchozích případech byly totiž tyto časově omezené tarify dostupné i po vypršení avizované lhůty. Ze strany operátora tak může jít o jakousi psychologickou hru, tedy snahu vyvolat u potenciálních zákazníků dojem, že po vypršení počítadla na webu se budou muset na nějaký čas smířit s nabídkou tarifu horších parametrů. Jenže zatím Iliad k ničemu takovému nepřistoupil.

Prakticky tak až do nové, štědřejší nabídky nabízí i onen původně časově omezený tarif. Paralelně nicméně standardně nabízí i ještě levnější alternativy, aktuálně jde o neomezené tarify se 40 GB a 80 GB dat. Za tyto tarify žádá 4,99, respektive 7,99 eura, tedy v přepočtu 122 a 195 korun. To znamená, že svou historicky druhou tarifní nabídku (neomezený tarif se 40 GB dat), s níž na italském trhu prakticky začínal, nyní dává dokonce o dvě eura levněji.

Je patrné, že Iliad ve svém revolučním tažení v Itálii nekončí. Vždyť ještě loni v listopadu dal za 9,99 eura tarif „jen“ se 120 GB dat, uplynuly přitom necelé čtyři měsíce a nový zákazník má k dobru dalších 30 gigabajtů. To nicméně neznamená, že jednoho dne svůj dosavadní přístup nezmění. Zcela vyloučit to nelze, byť se za dobu svého působení v Itálii stal Iliad jakýmsi synonymem pro stále lákavější tarifní nabídky.

Je však nutné také dodat, že s pořízením tarifu je spojen ještě jeden jednorázový poplatek, který čeští mobilní uživatelé již dlouho neznají. Jde o poplatek za aktivaci SIM. Při pořízení tarifu tak zákazník musí Iliadu uhradit navrch dalších 9,99 eura právě coby aktivační poplatek.

Zavedená konkurence pokulhává

Úspěch Iliadu spočívá v agresivní nabídce levných a datově štědrých tarifů, které letitá italská konkurence prakticky jen přihlíží. Například u italského Vodafonu lze z pohledu datově omezených tarifů využít maximálně 100GB nabídku. Tento z pohledu volání a SMS neomezený tarif vyjde na 19,99 eur, tedy v přepočtu více než 485 korun. Při dvojnásobných měsíčních nákladech tedy obsahuje o třetinu méně dat. Ve dvou ohledech má však Vodafone oproti Iliadu navrch. Tím jedním je přívětivější aktivační poplatek, který činí „jen“ 6,99 eur (zhruba 170 korun), druhým pak nabídka datově neomezených tarifů. To se však již pohybujeme v naprosto odlišných cenových hladinách a také kategorii, na kterou nemá Iliad žádnou reakci. Alespoň prozatím.

Také operátor Windtre na svém webu aktuálně nabízí hlasově neomezený tarif s maximálně 100 GB dat, ale jen 200 volnými SMS. Stojí 14,99 eura, tedy v přepočtu 365 korun. Vyjma horší skladby služeb je tedy také o polovinu dražší než aktuální časově omezená nabídka Iliadu, na druhou stranu je v ceně zahrnut i nový smartphone. Značným úskalím jsou však poplatky, které jsou s pořízením tarifu spjaty. Windtre si navrch naúčtuje 10 euro (zhruba 245 korun) za SIM a ještě aktivační poplatek ve výši 49,99 euro, tedy v přepočtu téměř 1 220 korun. Alespoň že je tento poplatek rozúčtován do měsíčních splátek po dobu trvání celého dvouletého úvazku.

Nanejvýš 100 GB dat má v tarifní nabídce pro 5G síť i další italský operátor, Tim. Je to tedy opět o 50 GB méně než v případě Iliadu. Co se hovorů a SMS týče, tak ty jsou naopak srovnatelné s jeho nabídkou, v obou případech jsou jednotky u Tima neomezené. Jenže pak je tu opět cena: Tim si za takový tarif účtuje 19,99 eura. Jde tedy o prakticky stejnou nabídku jako výše zmíněný tarif italského Vodafonu. Tedy s výjimkou aktivačního poplatku, Tim si totiž podle aktuálního ceníku účtuje 9 eur (220 Kč).

O tarif za 245 korun v Česku nezavadíme

Tuzemští mobilní uživatelé jsou sice oproti těm italským ušetřeni aktivačního poplatku, na druhou stranu však o nabídce alespoň trochu se blížící té od Iliadu mohou opravdu jen snít. A to nejen v poměru cena/objem služeb, ale i z pohledu pouhé výše měsíčního paušálu. Za 245 korun žádný český operátor tarif prostě nedá. Tedy ne oficiálně, muselo by jít o podpultovou nabídku. Tam ještě operátoři dokázali minimálně před nějakým časem s cenou trochu kouzlit, vyhádat si slevu chce však trpělivost. Šanci uspět mají prakticky jen dlouhodobí zákazníci.

Nejlevnější tarif, který lze u tuzemských mobilních operátorů získat, má v nabídce Vodafone. Vyjde na 299 korun měsíčně. Tedy ve srovnání s nabídkou italského Iliadu o více než 50 Kč dráže. Nicméně skladbou služeb jde o dva naprosto neporovnatelné tarify. Ten od Vodafonu totiž při vyšších měsíčních nákladech nabídne v ceně jen 130 volných minut a 1 GB dat. Rozdíl je to tedy opravdu propastný.

Tarifní nabídka konkurence přitom začíná na ještě vyšších částkách: u O2 na 349 korunách, u T-Mobilu na 475 korunách. Ta T-Mobilu je s italským tarifem srovnatelná alespoň z pohledu neomezeného volání a neomezených SMS. To je ovšem vše, v ostatních ohledech, tedy i v případě datového objemu (1 GB), totiž za aktuálním tarifem Iliadu již rapidně pokulhává.

Tuzemští operátoři totiž své nabídky vzhledem k rozmachu 5G staví především na zcela neomezených tarifech, ty s datově omezeným objemem jsou spíše takzvaně do počtu. Tomu odpovídá datová nabídka, kdy v případě neomezených tarifů s FUP lze třeba u T-Mobilu získat maximálně 12 GB, u Vodafonu jen 4 GB. Výjimkou je pouze O2, v jehož případě lze s takovým tarifem získat až 60 GB. Avšak za 1 299 korun, což je ve srovnání s italským Iliadem opět obrovský rozdíl.