Snový operátor preferuje Francouze, Italy drží zkrátka

Nenabídne sice neomezená data jako tuzemští operátoři, zato umí nalákat na štědrou datovou porci za velmi solidní cenu. Dravost, s jakou na italský trh vstoupil, nelze Iliadu upřít ani po více než čtyřech letech. Současná akční nabídka však může být znakem, že mu přeci jen dochází dech, respektive že narazil na datový strop. Aktuálně totiž Iliad v Itálii nabízí za 9,99 eura (zhruba 245 korun) neomezený tarif se 150 GB dat, tedy s o 30 GB dat více než obvykle. Tato nabídka není přitom nic nového.

Se stejnou nabídkou přišel totiž naposledy letos v březnu, platná byla do poloviny dubna. Již tehdy šlo o oprášení předchozího akčního tarifu. Tedy nabídky, který má obvykle k operátorovi přilákat nové zákazníky. Ovšem nepsaným pravidlem přitom bylo, že s příchodem nové akční nabídky došlo také k navýšení v ní obsažené porce mobilních dat.

„Desetieurový“ tarif se v nabídce italského Iliadu objevil poprvé v prosinci 2020, tehdy obsahoval již tak solidních 70 GB dat. Tedy o 20 gigabajtů více než předchozí tarif, který stál 7,99 eura (necelých 200 korun).

Začátkem loňského března pak za oněch 9,99 eura nabídl svůj první akční tarif. Tehdy obsahoval 100 GB dat a získat jej bylo možné pouhý měsíc. Operátor jej nicméně následně přeměnil v běžnou nabídku. Pár dní před koncem loňského května přišel s tarifem, který za stejnou cenu nabízel 120 GB dat. Ten v nabídce vydržel do konce června a poté se opět stal běžným tarifem. V loňském předvánočním období pak přispěchal s tarifem, který poprvé obsahoval 150 GB dat. A to stále za pouhých deset eur. Získat jej bylo možné do letošního 11. ledna, poté bylo možné za shodný měsíční paušál získat opět jen běžný 120GB tarif.

Svou další akční nabídku zveřejnil Iliad již 17. března. Nešlo ovšem o žádný nový, datově ještě štědřejší tarif. Tehdy totiž poprvé do nabídky vrátil svůj poslední akční tarif. Tedy ten obsahující 150 GB dat. Poprvé za své působení na italském mobilním trhu tedy jen oprášil předchozí časově omezenou nabídku. Tentokrát byl tarif k mání necelý měsíc, z nabídky byl stažen 14. března. Od tohoto data byl opět k dispozici pouze standardní 120GB neomezený tarif. Až do 2. srpna, kdy italský operátor již podruhé oprášil 150GB tarif.

Přitom na domácí půdě, tedy na francouzském mobilním trhu, umí být datově ještě štědřejší. Iliadem provozovaný francouzský operátor Free má totiž v běžné nabídce 210GB neomezený tarif. Jenže ten už nedává za hubičku. Francouzi totiž za tento datově velmi štědrý tarif zaplatí dvojnásobnou sumu, konkrétně 19,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 490 korun.

Italské „zamrznutí“ na akčních 150 gigabajtech za deset eur tak může značit, že Iliad narazil na svůj akceptovatelný limit, který je pro něj z podnikatelského hlediska ještě udržitelný. Může jít také o jistý náznak toho, že tamní trh je již nasycen a příliv nových zákazníků se znatelně zbrzdil, tudíž není potřeba se již více podbízet. To však neznamená, že by se v budoucnu italští mobilní uživatelé nedočkali datově štědřejšího tarifu. Jen již nemusí být za oněch lákavých deset eur.