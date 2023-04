Přejděte k nám, láká T-Mobile a nabízí slevy. Nedá je však nastálo

Speciální jarní akviziční tarif T-Mobilu láká na štědrých 12 GB dat. K nim dá operátor ještě 150 volných minut do všech sítí a stejnou porci bezplatných textovek, v tomto ohledu se tedy nová podoba tarifu lákajícího nové zákazníky od té předchozí neliší. Dat však současný tarif nabízí výrazně více, a to o více než dvojnásobek. S předchozím tarifem totiž zákazníci získali „jen“ 5 GB, s tím aktuálním mohou tedy prodatovat o dalších 7 GB více. Už z toho lze usoudit, že se tedy hýbalo i s cenou tarifu.

Zatímco za předchozí akviziční tarif žádal operátor 345 korun, současný vyjde na 499 Kč. To je sice výrazný cenový skok, nicméně při rozpočítání na data, o něž je nový tarif bohatší, to vychází na pouhých 22 korun za každý přidaný gigabajt. O službu Pořád online, díky níž lze omezenou rychlostí datovat i po vyčerpání základních dat, zákazníci nepřijdou ani nyní, nicméně minulý akční tarif nabízel také neomezená data na prvních 30 dní. Tentokrát však na takový bonus mohou noví zákazníci T-Mobilu zapomenout, neomezená data na zkoušku totiž operátor nyní nedá.

Současná akviziční nabídka je standardním tarifem Data 12 GB Plus (běžná cena 695 Kč) s poskytnutou více než 28% slevou. Ta však není trvalá, platí totiž pouze 60 měsíců od aktivace tohoto speciálního jarního tarifu. I ten je stejně jako předchozí akviziční tarify dostupný pouze online, a to jen do 30. dubna. Pokud se tedy operátor nerozhodne platnost nabídky dodatečně prodloužit, což není neobvyklý krok.

Porovnat akční nabídku T-Mobilu s nabídkou dalších mobilních operátorů je prakticky nemožné, žádný z konkurentů totiž standardně nenabízí datově srovnatelný tarif. Ani z pohledu ceny není na trhu přímá konkurenční nabídka. U O2 totiž výše měsíčního paušálu nejde pod 549 korun (tarif s 3 GB dat a neomezeným voláním i SMS) a Vodafone, byť přeci jen umí být levnější než T-Mobile, dá za takové ceny jen datové drobky (dva základní tarify za 435 i 326 korun obsahují vždy jen 1 GB dat).

T-Mobile láká i na sociálních sítích

Nejde však o jedinou nabídku T-Mobilu zaměřenou na nové zákazníky, operátor totiž takové „loví“ i na speciální nabídku na sociálních sítích. Nejde však o nic jiného, než o přesměrování na standardní webovou nabídku pro zákazníky, kteří jsou rozhodnuti přejít od stávajícího operátora právě k T-Mobilu. Tato nabídka spočívá v 50% slevě z běžné ceny vybraných tarifů.

Aktuálně jsou na výběr tři, a to se 4 či 10 GB dat nebo neomezenými daty. Tarif 4 GB Plus s výhodou tak mohou pořídit za pouhých 292,50 Kč, dvaapůlnásobnou datovou porci získají za 360,50 Kč a neomezená data s rychlostním omezením na 10 Mbit/s po vyčerpání prvních 15 GB bez jakéhokoli omezení pak za 465 Kč. Ceny jsou to vskutku lákavé, jenže ani v tomto případě není sleva trvalá. Navíc platí výrazně kratší dobu než v případě jarního akvizičního tarifu.

Polovinu ceny daného tarifu totiž operátor nově příchozím zákazníkům promine pouze první tři měsíce. Po jejich uplynutí tak zákazníci zaplatí již běžnou výši měsíčního paušálu daného tarifu.