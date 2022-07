Nepobláznil jen Itálii. Datově štědrý umí být Iliad i na domácí půdě

Budeme se opakovat: o takových cenách a datově štědrých nabídkách, které jsou Iliadu vlastní, se nám v Česku může jen zdát. Nejsme v tom však sami, podobně to budou vnímat i mobilní uživatelé z řady dalších evropských států. V Itálii, kde Illiad působí od poloviny roku 2018, a Francii, která je jeho domovinou, totiž kouzlí. Důkazem je i domovská nabídka neomezených tarifů operátora Free. Aktuálně jsou sice jen dva, o to jsou však jak z pohledu mobilních dat, tak cen lákavější.

Začneme vyšším z tarifů, má to totiž své opodstatnění. Obsahuje neomezené hovory (a to i na pevné linky 100 zahraničních destinací) i neomezené SMS a k tomu opravdu štědrých 210 GB mobilních dat. S tímto tarifem vpustí Free zákazníky i do své 5G sítě, v zahraničí se však musí spokojit pouze se 4G sítěmi a také s možností bezplatně vyčerpat „jen“ 25 GB dat. V Česku by výše zmíněná kombinace služeb vycházela odhadem na tisíce korun. Ovšem Free si za tento tarif účtuje jen 19,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 490 korun.

A co za takovou sumu nabídnou tuzemští operátoři? Všichni stejně jako ten francouzský dají neomezené hovory i SMS. Nicméně u T-Mobilu a O2 k tomu dostanete standardně nanejvýš pouhé 3 GB dat, a to navíc vždy s příplatkem přibližně 60 korun oproti ceně uvedeného tarifu operátora Free. To Vodafone dá o trošku více dat, konkrétně 4 GB. Jenže je nutné si připlatit už zhruba stokorunu. Anebo lze za stejně vysoký příplatek oproti tarifu operátora Free mít u Vodafonu neomezená data, ovšem za daň v podobě výrazného omezení přenosové rychlosti (2 Mb/s). Přitom třeba O2 si ještě loni trochu „šplhlo“, když do své nabídky vrátilo předplacenku Datamanie se 100 GB dat za v tuzemské rovině bezkonkurenčních 300 korun.

V nabídce francouzského operátora Free, jak jsme již zmínili, je ještě druhý neomezený tarif. I ten z pohledu českých mobilních uživatelů obsahuje velmi štědrou porci dat. A sice 90 GB. Za tento tarif si Free naúčtuje 9,99 eura, tedy v přepočtu 245 korun. Zákazník s ním ovšem musí zapomenout na rychlá data v 5G síti a v zahraničí se musí spokojit pouze s dvanácti bezplatnými gigabajty dat.

V Česku se přitom zákazník musí spokojit nanejvýš s pouhým jedním gigabajtem dat a 130 volnými minutami, a to navíc ještě s příplatkem necelých 60 korun.

Tarif s 90 GB dat je nicméně jen akční záležitostí, pořídit jej lze pouze do úterý 19. července. A navíc má ještě jedno specifikum: Free jej garantuje pouze na jeden rok. Po dvanácti měsících od jeho aktivace totiž přejde na v úvodu zmíněný dražší tarif. S tím zákazníci sice získají více než dvojnásobek dat, ale také budou měsíčně platit jednou takovou sumu.

V jednom se tedy přístup francouzské telekomunikační společnosti Iliad na domácí půdě v porovnání s její italskou aktivitou liší: stejnojmenný italský operátor totiž akční nabídky po vypršení jejich platnosti nikterak neomezuje, ceny i v nich obsažené služby garantuje nastálo. Takový přístup by zajisté v tuto chvíli ocenili i zákazníci francouzského operátora Free, které zlákal levnější ze dvou aktuálně nabízených datově štědrých tarifů.