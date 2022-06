Pořádně přifoukl mobilní data. T-Mobile opět obměnil akční tarif

T-Mobile s příchodem nového měsíce obměnil svůj akviziční tarif, tedy tarif, který má přilákat nové zákazníky. Ti mohli s předchozí podobou tarifu až do konce května získat 150 volných minut, 150 volných SMS a 4 GB mobilních dat. To vše za slušných 289 korun. Nabídka platná od letošního března oproti té předchozí přinesla čtyrnásobnou porci dat, přičemž podražila o pouhé čtyři koruny. Bylo to dáno i tím, že neomezené hovory a SMS se u obou služeb „smrskly“ na výše zmíněné omezené volné jednotky.

A ty operátor zachoval i u současného akčního tarifu. Zákazník tak má i nadále k dispozici každý měsíc 150 volných minut a 150 volných SMS. Ovšem v případě mobilních dat si využitím nové nabídky výrazně polepší. S aktuálním tarifem totiž získá 10 GB dat. Tedy 2,5× více než v případě předchozí akviziční nabídky. Není to však zadarmo. T-Mobile si za nový tarif naúčtuje 455 korun měsíčně, což je o 170 korun více, než na kolik nově příchozí zákazníky vyšla předchozí, datově skromnější nabídka.

To však neznamená, že by nový akční tarif byl kvůli vyšší ceně oproti tomu předchozímu nezajímavý. Jde totiž o zvýhodněnou nabídku běžného tarifu Data 10 GB Plus (respektive Pořád online Data 10 GB Plus s výhodou), který vyjde standardně na 650 Kč. Operátor na něj tedy novým zákazníkům poskytne slevu ve výši 30 procent. Tu však stejně jako u předchozích akčních nabídek garantuje pouze po dobu maximálně 60 měsíců.

Součástí tarifu je i služba Pořád online, díky níž lze datovat i po vyčerpání FUP, tedy v tomto případě oné 10GB datové porce. Zákazník však v takovém případě musí počítat s nízkou přenosovou rychlostí, která je u této služby omezena na 256 kbit/s.

Tarif je možné sjednat pouze online prostřednictvím webu operátora, a to jen do 30. června. Nadále platí, že je určen výhradně zákazníkům, kteří nemají s T-Mobilem doposud uzavřenou žádnou smlouvu. Tradičně touto cestou operátor cílí na zákazníky konkurence, kteří nabídky tarifu mohou využít v rámci změny poskytovatele, tedy přenesením stávajícího telefonního čísla k T-Mobilu. Tarif mohou nicméně získat i zákazníci předplacené služby Twist, pokud se rozhodnou k přechodu na paušální služby.

Srovnatelné konkurenční nabídky se hledají jen stěží. Tarif s 10GB datovou porcí nabízí totiž pouze O2. Jde o Free+ Bronzový, který oproti akční nabídce T-Mobilu obsahuje navrch neomezené hovory i SMS. Vyjde na 699 korun. Konkurenční nabídky, které by byly s akvizičním tarifem T-Mobilu cenově podobné, neexistují. Zmínit lze jen jeden ze základních tarifů Vodafonu, který při nižší ceně (399 Kč/měsíc) obsahuje pouze 1 GB dat a 250 volných minut.

Nicméně i Vodafone má až do konce června lákadlo na nové zákazníky. Jeho speciální akční tarif oproti nabídce T-Mobilu zaujme o víc než stokorunu nižší cenou, vyjde totiž jen na 336 korun měsíčně. Jenže zákazník s ním získá výrazně méně dat. Při uvedené ceně jich tarif Vodafonu obsahuje pouhé 3 GB. Naopak textovky jsou v tomto případě zcela neomezené, ale v případě volání má zákazník k dispozici jen 130 volných minut. Tedy o dvacet minut méně než u akčního tarifu dává T-Mobile.

I v případě Vodafonu může akční nabídky využít pouze ten, kdo s tímto operátorem nemá uzavřenou ještě žádnou smlouvu, přenese k němu číslo od jiného operátora anebo využívá jeho předplacenku a chce přejít na tarif. Tarif lze získat pouze v e-shopu, stejně jako v případě T-Mobilu tedy na prodejně zájemce nepochodí.